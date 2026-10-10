寶可夢30週年今明兩天（10月10日至10月11日）在信義區舉辦慶祝活動「PokéXciting! in 台北」，除了香堤大道的寶可夢遊行，周邊還有免費參加的「寶可夢見面會」，皮卡丘、伊布等人氣寶可夢將在不同地點輪流現身，讓訓練家有機會近距離拍照互動。現場還能免費領取皮卡丘紙帽，不少民眾戴著紙帽走在信義區街頭化身皮卡丘，整個商圈充滿寶可夢氣氛。
寶可夢見面會在哪裡？3大地點隨機登場、免費參加
「PokéXciting! in 台北」於10月10日至11日舉行，除了香堤大道主舞台，官方也在台北市政府東南門廣場、信義廣場及信義安康公園安排寶可夢見面會，活動分為上午11時至下午2時，以及下午3時至晚間7時30分兩個時段。
值得注意的是，寶可夢並非在同一地點固定登場，而是會輪流現身，實際出場角色與時間具有隨機性，想遇見特定寶可夢的訓練家，不一定能一次就成功，建議依照現場工作人員指示等候，也可以順路走訪附近的寶可夢裝置藝術打卡點。
皮卡丘紙帽免費拿！信義區街頭變成寶可夢樂園
《NOWNEWS今日新聞》記者實際走訪信義區，發現活動吸引不少親子與寶可夢迷參加，許多民眾頭戴黃色皮卡丘紙帽，還有人帶著皮卡丘玩偶、穿戴寶可夢相關配件，整個商圈彷彿變成大型寶可夢聚會。見面會現場可以看見伊布現身，和訓練家們拍下合照留念。
除了寶可夢見面會，現場還有免費皮卡丘紙帽可以領取，不過數量有限，送完為止。由於雙十連假預期將吸引大量人潮，建議民眾搭乘大眾運輸工具前往，並遵守現場動線與工作人員指示，避免為了拍照推擠或阻礙通行。
🟡「PokéXciting! in 台北」寶可夢見面會資訊
📌日期：2026年10月10日、10月11日
📌時間：11:00～14:00、15:00～19:30
📌地點：台北市政府東南門廣場、信義廣場、信義安康公園
📌登場方式：寶可夢輪流現身，實際角色與出場時間依現場安排
📌免費參加
📌免費贈品：皮卡丘紙帽，數量有限，送完為止
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「PokéXciting! in 台北」於10月10日至11日舉行，除了香堤大道主舞台，官方也在台北市政府東南門廣場、信義廣場及信義安康公園安排寶可夢見面會，活動分為上午11時至下午2時，以及下午3時至晚間7時30分兩個時段。
皮卡丘紙帽免費拿！信義區街頭變成寶可夢樂園
《NOWNEWS今日新聞》記者實際走訪信義區，發現活動吸引不少親子與寶可夢迷參加，許多民眾頭戴黃色皮卡丘紙帽，還有人帶著皮卡丘玩偶、穿戴寶可夢相關配件，整個商圈彷彿變成大型寶可夢聚會。見面會現場可以看見伊布現身，和訓練家們拍下合照留念。
📌日期：2026年10月10日、10月11日
📌時間：11:00～14:00、15:00～19:30
📌地點：台北市政府東南門廣場、信義廣場、信義安康公園
📌登場方式：寶可夢輪流現身，實際角色與出場時間依現場安排
📌免費參加
📌免費贈品：皮卡丘紙帽，數量有限，送完為止