寶可夢30週年今明兩天（10月10日至10月11日）在信義區舉辦慶祝活動「PokéXciting! in 台北」，《Pokémon GO》玩家除了能捕捉台北限定粉紅色「PokéXciting!皮卡丘」，現場也推出兩套「GO集章趣」。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際走訪發現，信義區設有多個實體集章點，只要靠近指定寶可補給站、在遊戲內完成蓋章即可累積進度；現場兩套活動合計可取得6枚圖章，集滿指定數量可遇見台北限定皮卡丘，若在10月10日至11日活動期間集到3枚以上，還能到 Pokémon GO 攤位兌換主題貼紙。
GO集章趣怎麼開始？看到橘色印章圖示就對了
玩家打開《Pokémon GO》後，只要走到指定集章點附近，遊戲地圖上就會出現橘色「印章」圖示。點進指定寶可補給站後，即可開啟「GO集章趣」，依畫面指示旋轉補給站、完成蓋章，圖章就會被記錄在剪貼簿中。
《NOWNEWS今日新聞》記者發現，包括新光三越台北信義新天地、松壽廣場公園等地都設有實體「GO集章趣」指示牌，牌面不只標示集章點編號，也附有附近其他集章位置地圖，因此不需要自己亂繞，照著現場地圖走就能一路蒐集。
台北集章趣共5枚 集滿可遇粉紅皮卡丘
這次台灣限定的「PokéXciting!集章趣（台灣）」活動一路到11月11日，遊戲畫面共有5個圖章欄位。官方表示，集滿5枚後，就能遇見擁有台北紀念背卡的「PokéXciting!皮卡丘」，也就是這次台北限定、頂著粉紅色蓬鬆造型的皮卡丘。
除此之外，遊戲內還有另一套「PokéXciting!集章趣（亞洲）」，台北香堤大道是跨地區集章其中一站，玩家取得台北限定圖章後，同樣可遇見台北版本PokéXciting!皮卡丘。這套活動橫跨亞太5座城市，台北站開放至2029年9月11日。
不用全收完！集3枚就能換主題貼紙
想拿現場實體贈品，就不用等到全部收完。現場活動立牌寫明，只要在「GO集章趣」中收集3個以上圖章（共6個），即可到Pokémon GO PokéXciting!攤位兌換活動主題貼紙1張。
另外，只要出示《Pokémon GO》遊戲畫面，也能在現場機台自行列印一張帶有「Pokémon GO PokéXciting!」主題框的紀念照片。現場實際也有不少親子玩家拿著手機完成集章後，再到攤位排隊兌換贈品。
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玩家打開《Pokémon GO》後，只要走到指定集章點附近，遊戲地圖上就會出現橘色「印章」圖示。點進指定寶可補給站後，即可開啟「GO集章趣」，依畫面指示旋轉補給站、完成蓋章，圖章就會被記錄在剪貼簿中。
《NOWNEWS今日新聞》記者發現，包括新光三越台北信義新天地、松壽廣場公園等地都設有實體「GO集章趣」指示牌，牌面不只標示集章點編號，也附有附近其他集章位置地圖，因此不需要自己亂繞，照著現場地圖走就能一路蒐集。
這次台灣限定的「PokéXciting!集章趣（台灣）」活動一路到11月11日，遊戲畫面共有5個圖章欄位。官方表示，集滿5枚後，就能遇見擁有台北紀念背卡的「PokéXciting!皮卡丘」，也就是這次台北限定、頂著粉紅色蓬鬆造型的皮卡丘。
除此之外，遊戲內還有另一套「PokéXciting!集章趣（亞洲）」，台北香堤大道是跨地區集章其中一站，玩家取得台北限定圖章後，同樣可遇見台北版本PokéXciting!皮卡丘。這套活動橫跨亞太5座城市，台北站開放至2029年9月11日。
想拿現場實體贈品，就不用等到全部收完。現場活動立牌寫明，只要在「GO集章趣」中收集3個以上圖章（共6個），即可到Pokémon GO PokéXciting!攤位兌換活動主題貼紙1張。
另外，只要出示《Pokémon GO》遊戲畫面，也能在現場機台自行列印一張帶有「Pokémon GO PokéXciting!」主題框的紀念照片。現場實際也有不少親子玩家拿著手機完成集章後，再到攤位排隊兌換贈品。