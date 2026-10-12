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餐飲服務已是民眾日常生活的一部分，從早餐店、餐廳內用餐，到外帶、外送餐點，各項食品採購、保存、製備至交付消費者的每個環節，都牽動食安與店家營運風險。根據衛福部食藥署統計，去（2025）年全台食品中毒通報案件計1212件、超過5650人食品中毒。產險業呼籲，餐飲業者應主動檢視營運風險，從食材管理、作業流程到責任保障等，建立完整防線。國泰產險表示，餐飲業食安風險控管應落實於日常作業，建議業者定期檢視3大面向。第一、妥善管理食材，確認來源、保存期限與冷藏冷凍溫度；第二、完善出餐流程，包括生熟食分開處理、器具避免交叉混用、食品充分加熱，以及人員與作業環境清潔；第三，建立應變機制，包含保留食材進貨及作業記錄、確認通報與處理流程，並定期檢視責任保障是否符合營運需求。餐飲業日常營運涉及食品、場所及人員等多面向風險。以早餐店為例，商家投保產品責任保險，年繳保費新台幣3000元，保障內容包括每一人身體傷害責任最高100萬元、每一意外事故身體傷害責任最高400萬元，以及保險期間累計最高1000萬元。若顧客用餐後出現嚴重腹瀉，經相關事證確認為店家提供的食品所造成，且須由商家依法應負損害賠償責任，符合保單承保範圍時，即可依保險契約約定提供保障，協助業者分散突發事故所帶來的賠償風險。國泰產險提醒，實際保費、承保範圍及理賠金額仍依個別商家投保內容與保單約定而定，餐飲業者可依店面型態、供餐方式及營運規模，定期檢視相關責任風險與保障配置，為整體營運建立更完善的防護網。此外，依食安法及相關公告，屬強制投保範圍的食品業者，應事先完成產品責任保險投保、保存保險文件，並維持保單有效期間。因此，國泰產險建議，業者可主動確認自身是否屬公告應投保對象，並定期檢視保單期間與保障額度，讓法規遵循與營運應變同步到位，目前也有「頭家壓箱保」專案，依據不同行業特色，以套裝專案的方式，方便商家選擇投保，合理的保費及簡便的手續，一次投保，即可享有多元保障。食安管理是餐飲業的基本功，主動做好風險控管則是守住商譽與營運韌性的關鍵，餐飲業者若能於日常落實管理與提早規劃相關保險保障，才能在遇到突發狀況時做好準備。