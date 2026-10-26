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▲柯佳嬿靠著《如果我不曾見過太陽》第4度入圍金鐘最佳女主角，有望3度封后。（圖／Netflix提供）

▲陳庭妮首度挑戰主持金鐘獎，讓她心情十分緊張。（圖／資料照）

以下為第61屆金鐘獎戲劇類入圍名單，得獎名單將於典禮開始後進行不斷更新（19:00開始）

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第61屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮將在今（26）日晚間於台北流行音樂中心登場，今年入圍名單相當精彩，久違回歸小螢幕的舒淇靠著和李心潔主演的《回魂計》，雙雙入圍迷你劇集（電視電影）女主角獎，將展開網內互打。至於視后部分，柯佳嬿4度入圍，對手是實力派演員楊貴媚、鍾欣凌，頒獎結果令人期待。《NOWNEWS今日新聞》本文將為各位不斷更新得獎名單與典禮亮點，帶大家共享金鐘盛事。舒淇與李心潔主演的《回魂計》去年在Netflix開播後大受好評，兩人也因此同步入圍迷你劇集（電視電影）女主角獎，競爭對手還有《忘了我記得》謝盈萱、《親密之海》瑞瑪席丹、《晚安，瑪卡龍》許莉廷、《客家電影院－小包袱》吳奕蓉，各個都是實力派女星，讓觀眾直言這場對決簡直是「神仙打架」。至於戲劇節目女主角獎的部分，入圍者有《如果不曾見過太陽》柯佳嬿、《動物園》邵雨薇、《拜六禮拜》鍾欣凌，還有靠著《我們與惡的距離II》同時入圍的楊貴媚、謝欣穎，柯佳嬿究竟有沒有辦法擊敗對手，第3度拿下視后寶座，粉絲們都相當期待。今晚典禮主持人則由陳庭妮首度獨挑大樑，她坦言壓力確實很大，每天都要吞B群來保持清醒，希望能將金鐘獎打造成「巨型派對」，讓演員們賓至如歸。另外，今晚典禮也找來 舒米恩、柏霖PoLin表演本屆入圍的戲劇類原創歌曲；小薰（黃瀞怡）、鍾瑶、郭雪芙、孫可芳、雷嘉汭等5名女星，則將帶來精采中場表演。《我們六個》《我們與惡的距離II》《都市開基祖》《喝酒吧！笨蛋》《監所男子囚生記》《乩身》《回魂計》《成功路上》《忘了我記得》《親密之海》《大仙尪仔》《我的陽過阿公》《客家電影院－小包袱》《客家電影院－屋下無人》《晚安，瑪卡龍》周渝民 《我們與惡的距離II》莊凱勛 《都市開基祖》陳澤耀 《監所男子囚生記》曾敬驊 《如果不曾見過太陽》謝章穎 《零日攻擊－蛇仔》邵雨薇《動物園》柯佳嬿《如果不曾見過太陽》楊貴媚《我們與惡的距離II》謝欣穎《我們與惡的距離II》鍾欣凌《拜六禮拜》于子育《我們與惡的距離II》王渝萱《喝酒吧！笨蛋》張詩盈《日日好食光》游珈瑄《我們六個》謝瓊煖《人浮於愛》施名帥《監所男子囚生記》陳竹昇《都市開基祖》黃鐙輝《我們與惡的距離II》楊祐寧《監所男子囚生記》潘親御《我們六個》吳奕蓉《客家電影院－小包袱》李心潔《回魂計》許莉廷《晚安，瑪卡龍》舒淇《回魂計》瑞瑪席丹《親密之海》謝盈萱《忘了我記得》李銘順《親密之海》侯彥西《客家電影院－屋下無人》洪都拉斯（洪勝德）《大仙尪仔》秦漢《忘了我記得》傅孟柏《回魂計》于子育 《親密之海》方郁婷 《回魂計》林廷憶 《回魂計》張詩盈 《成功路上》陸弈靜 《客家電影院－小包袱》王柏傑《乩身》柯一正《我的陽過阿公》從從（唐從聖）《我的陽過阿公》陳竹昇《我的陽過阿公》楊迦恩《客家電影院－屋下無人》福地祐介《親密之海》韋禮安WeiBird、艾蜜莉AMILI、黃婷、Hans陳思翰 《監所男子囚生記》洪佩瑜、陳學聖、柯宏昇、何宇勝 《百萬人推理》陳建騏、葛大為、徐佳瑩 《忘了記得》米莎 《客家電影院－屋下無人》Suming 舒米恩【舒米恩．魯碧】 《假日到山裏來看你》白蘭琪（姜素秋） 《我的腸過阿公》林佳慧、徐麗雯 《客家電影院－小包袱》胡錦筵、張佑維、王珮蓉 《客家電影院－屋下無人》蔡柏璋、何昕明、劉若英 《忘了記得》蔡柏璋、吳宗祐 《親密之海》吳米森《台語有影－等待》胡錦筵、周鉅宏《客家電影院－屋下無人》徐麗雯《客家電影院－小包袱》陳正道、許肇任《回魂計》劉若英《忘了記得》吳季恩、陳南宏、許世輝、朱平《都市開基祖》呂蒔媛《我們與惡的距離II》林佳慧、林美子、黃克義《我們六個》侯文詠、楊碧鳳《人浮於愛》樓一安、吳思穎、周語莊、莫子儀《喝酒吧》王傳宗《我們六個》朱平《都市開基祖》林君陽《我們與惡的距離II》高炳權《監所男子囚生記》樓一安《喝酒吧！笨蛋》王倩婷《回魂計》侯志堅、高亦謙 《監所男子囚生記》侯志堅、黃偉哲、高敏倫、呂菱瑄 《乩身》陳建騏、羅恩妮、陳宜萱、林逐 《忘了記得》盧律銘、林孝親、林思妤 《我們與惡的距離II》任敏嫻／《零日攻擊－蛇仔》林呈恩／《都市開基祖》蔡喬菲／《如果我不曾見過太陽》李宜儒／《我的陽過阿公》張芹瑜／《客家電影院－屋下無人》龍步晞／《客家電影院－屋下無人》顏語瑢／《忘了我記得》包軒鳴／《乩身》李清迪、劉至桓／《監所男子囚生記》趙冠衡、仉春霖／《忘了我記得》蔡維隆／《親密之海》簡佑陶、王淳宇／《我們與惡的距離II》江翊寧、解孟儒／《忘了我記得》林承忻／《黑盒子》林姿嫺／《我們與惡的距離II》楊仕丞／《公視人生劇展 祝你下輩子開心》賴詠萱／《動物園》胡毓浩、詹謹嘉／《如果我不曾見過太陽》楊青翰／《忘了我記得》葉明廣／《親密之海》謝松銘、小薰（林翊婷）／《動物園》羅煒／《都市開基祖》吳若昀／《乩身》林仲賢、龔照欽／《黑盒子》翁定洋／《親密之海》黃美清、鄭嘉政／《忘了我記得》羅順福、沈展志、蕭仁傑／《回魂計》王佳惠、顏妙璟、徐淑娟／《親密之海》姚君／《我們與惡的距離II》施筱柔／《忘了我記得》許力文、萬芷蓉／《乩身》魏湘容／《回魂計》蘇庭卉、林育妘、張貝帆、張丞寧／《監所男子囚生記》李昭樺、傅景皇、鄭智維／《黑盒子》梁偉民、郭憲聰／《如果我不曾見過太陽》郭家宥、黃閔彬／《動物園》郭憲聰、童譯白、呂奇駿／《乩身》嚴振欽、侯秀嬑、曾彥偉／《我們與惡的距離II》曾雅寧、歐千綺／《何百芮的地獄戀曲》黃年永、李柏堯、陳奕伶、王子柔／《動物園》楊書昕、陳家俐、楊家慎、廖厚閔、周維德、劉聖心、楊子介／《監所男子囚生記》簡豐書、陳家俐、孫思媛、楊家慎、廖厚閔／《百萬人推理》簡豐書、陳家俐、許正一／《乩身》《大仙尪仔》《乩身》《動物園》《黑盒子》《監所男子囚生記》特別貢獻獎得主：吳進成 先生（台灣資深電視美術指導）