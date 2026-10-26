第61屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮將在今（26）日晚間於台北流行音樂中心登場，今年入圍名單相當精彩，久違回歸小螢幕的舒淇靠著和李心潔主演的《回魂計》，雙雙入圍迷你劇集（電視電影）女主角獎，將展開網內互打。至於視后部分，柯佳嬿4度入圍，對手是實力派演員楊貴媚、鍾欣凌，頒獎結果令人期待。《NOWNEWS今日新聞》本文將為各位不斷更新得獎名單與典禮亮點，帶大家共享金鐘盛事。
舒淇、李心潔同時入圍！柯佳嬿有望3度拿視后
舒淇與李心潔主演的《回魂計》去年在Netflix開播後大受好評，兩人也因此同步入圍迷你劇集（電視電影）女主角獎，競爭對手還有《忘了我記得》謝盈萱、《親密之海》瑞瑪席丹、《晚安，瑪卡龍》許莉廷、《客家電影院－小包袱》吳奕蓉，各個都是實力派女星，讓觀眾直言這場對決簡直是「神仙打架」。
至於戲劇節目女主角獎的部分，入圍者有《如果不曾見過太陽》柯佳嬿、《動物園》邵雨薇、《拜六禮拜》鍾欣凌，還有靠著《我們與惡的距離II》同時入圍的楊貴媚、謝欣穎，柯佳嬿究竟有沒有辦法擊敗對手，第3度拿下視后寶座，粉絲們都相當期待。
陳庭妮首次主持金鐘！郭雪芙、小薰同框表演
今晚典禮主持人則由陳庭妮首度獨挑大樑，她坦言壓力確實很大，每天都要吞B群來保持清醒，希望能將金鐘獎打造成「巨型派對」，讓演員們賓至如歸。另外，今晚典禮也找來 舒米恩、柏霖PoLin表演本屆入圍的戲劇類原創歌曲；小薰（黃瀞怡）、鍾瑶、郭雪芙、孫可芳、雷嘉汭等5名女星，則將帶來精采中場表演。
📌以下為第61屆金鐘獎戲劇類入圍名單，得獎名單將於典禮開始後進行不斷更新（19:00開始）
★戲劇節目獎
《我們六個》
《我們與惡的距離II》
《都市開基祖》
《喝酒吧！笨蛋》
《監所男子囚生記》
★迷你劇集獎
《乩身》
《回魂計》
《成功路上》
《忘了我記得》
《親密之海》
★電視電影獎
《大仙尪仔》
《我的陽過阿公》
《客家電影院－小包袱》
《客家電影院－屋下無人》
《晚安，瑪卡龍》
★戲劇節目男主角獎
周渝民 《我們與惡的距離II》
莊凱勛 《都市開基祖》
陳澤耀 《監所男子囚生記》
曾敬驊 《如果不曾見過太陽》
謝章穎 《零日攻擊－蛇仔》
★戲劇節目女主角獎
邵雨薇《動物園》
柯佳嬿《如果不曾見過太陽》
楊貴媚《我們與惡的距離II》
謝欣穎《我們與惡的距離II》
鍾欣凌《拜六禮拜》
★戲劇節目女配角獎
于子育《我們與惡的距離II》
王渝萱《喝酒吧！笨蛋》
張詩盈《日日好食光》
游珈瑄《我們六個》
謝瓊煖《人浮於愛》
★戲劇節目男配角獎
施名帥《監所男子囚生記》
陳竹昇《都市開基祖》
黃鐙輝《我們與惡的距離II》
楊祐寧《監所男子囚生記》
潘親御《我們六個》
★迷你劇集（電視電影）女主角獎
吳奕蓉《客家電影院－小包袱》
李心潔《回魂計》
許莉廷《晚安，瑪卡龍》
舒淇《回魂計》
瑞瑪席丹《親密之海》
謝盈萱《忘了我記得》
★迷你劇集（電視電影）男主角獎
李銘順《親密之海》
侯彥西《客家電影院－屋下無人》
洪都拉斯（洪勝德）《大仙尪仔》
秦漢《忘了我記得》
傅孟柏《回魂計》
★迷你劇集（電視電影）女配角獎
于子育 《親密之海》
方郁婷 《回魂計》
林廷憶 《回魂計》
張詩盈 《成功路上》
陸弈靜 《客家電影院－小包袱》
★迷你劇集（電視電影）男配角獎
王柏傑《乩身》
柯一正《我的陽過阿公》
從從（唐從聖）《我的陽過阿公》
陳竹昇《我的陽過阿公》
楊迦恩《客家電影院－屋下無人》
福地祐介《親密之海》
★戲劇類節目原創歌曲獎
韋禮安WeiBird、艾蜜莉AMILI、黃婷、Hans陳思翰 《監所男子囚生記》
洪佩瑜、陳學聖、柯宏昇、何宇勝 《百萬人推理》
陳建騏、葛大為、徐佳瑩 《忘了記得》
米莎 《客家電影院－屋下無人》
Suming 舒米恩【舒米恩．魯碧】 《假日到山裏來看你》
★迷你劇集（電視電影）編劇獎
白蘭琪（姜素秋） 《我的腸過阿公》
林佳慧、徐麗雯 《客家電影院－小包袱》
胡錦筵、張佑維、王珮蓉 《客家電影院－屋下無人》
蔡柏璋、何昕明、劉若英 《忘了記得》
蔡柏璋、吳宗祐 《親密之海》
★迷你劇集（電視電影）導演獎
吳米森《台語有影－等待》
胡錦筵、周鉅宏《客家電影院－屋下無人》
徐麗雯《客家電影院－小包袱》
陳正道、許肇任《回魂計》
劉若英《忘了記得》
★戲劇節目編劇獎
吳季恩、陳南宏、許世輝、朱平《都市開基祖》
呂蒔媛《我們與惡的距離II》
林佳慧、林美子、黃克義《我們六個》
侯文詠、楊碧鳳《人浮於愛》
樓一安、吳思穎、周語莊、莫子儀《喝酒吧》
★戲劇節目導演獎
王傳宗《我們六個》
朱平《都市開基祖》
林君陽《我們與惡的距離II》
高炳權《監所男子囚生記》
樓一安《喝酒吧！笨蛋》
★戲劇類節目配樂獎
王倩婷《回魂計》
侯志堅、高亦謙 《監所男子囚生記》
侯志堅、黃偉哲、高敏倫、呂菱瑄 《乩身》
陳建騏、羅恩妮、陳宜萱、林逐 《忘了記得》
盧律銘、林孝親、林思妤 《我們與惡的距離II》
★戲劇節目最具潛力新人獎
任敏嫻／《零日攻擊－蛇仔》
林呈恩／《都市開基祖》
蔡喬菲／《如果我不曾見過太陽》
★迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎
李宜儒／《我的陽過阿公》
張芹瑜／《客家電影院－屋下無人》
龍步晞／《客家電影院－屋下無人》
顏語瑢／《忘了我記得》
★戲劇類攝影獎
包軒鳴／《乩身》
李清迪、劉至桓／《監所男子囚生記》
趙冠衡、仉春霖／《忘了我記得》
蔡維隆／《親密之海》
簡佑陶、王淳宇／《我們與惡的距離II》
★戲劇類剪輯獎
江翊寧、解孟儒／《忘了我記得》
林承忻／《黑盒子》
林姿嫺／《我們與惡的距離II》
楊仕丞／《公視人生劇展 祝你下輩子開心》
賴詠萱／《動物園》
★戲劇類燈光獎
胡毓浩、詹謹嘉／《如果我不曾見過太陽》
楊青翰／《忘了我記得》
葉明廣／《親密之海》
謝松銘、小薰（林翊婷）／《動物園》
羅煒／《都市開基祖》
★戲劇類美術設計獎
吳若昀／《乩身》
林仲賢、龔照欽／《黑盒子》
翁定洋／《親密之海》
黃美清、鄭嘉政／《忘了我記得》
羅順福、沈展志、蕭仁傑／《回魂計》
★戲劇類造型設計獎
王佳惠、顏妙璟、徐淑娟／《親密之海》
姚君／《我們與惡的距離II》
施筱柔／《忘了我記得》
許力文、萬芷蓉／《乩身》
魏湘容／《回魂計》
蘇庭卉、林育妘、張貝帆、張丞寧／《監所男子囚生記》
★戲劇類視覺特效獎
李昭樺、傅景皇、鄭智維／《黑盒子》
梁偉民、郭憲聰／《如果我不曾見過太陽》
郭家宥、黃閔彬／《動物園》
郭憲聰、童譯白、呂奇駿／《乩身》
嚴振欽、侯秀嬑、曾彥偉／《我們與惡的距離II》
★戲劇類聲音設計獎
曾雅寧、歐千綺／《何百芮的地獄戀曲》
黃年永、李柏堯、陳奕伶、王子柔／《動物園》
楊書昕、陳家俐、楊家慎、廖厚閔、周維德、劉聖心、楊子介／《監所男子囚生記》
簡豐書、陳家俐、孫思媛、楊家慎、廖厚閔／《百萬人推理》
簡豐書、陳家俐、許正一／《乩身》
★戲劇類創新獎
《大仙尪仔》
《乩身》
《動物園》
《黑盒子》
《監所男子囚生記》
★特別獎
特別貢獻獎得主：吳進成 先生（台灣資深電視美術指導）
📌第61屆金鐘獎直播平台統整
我是廣告 請繼續往下閱讀
舒淇與李心潔主演的《回魂計》去年在Netflix開播後大受好評，兩人也因此同步入圍迷你劇集（電視電影）女主角獎，競爭對手還有《忘了我記得》謝盈萱、《親密之海》瑞瑪席丹、《晚安，瑪卡龍》許莉廷、《客家電影院－小包袱》吳奕蓉，各個都是實力派女星，讓觀眾直言這場對決簡直是「神仙打架」。
至於戲劇節目女主角獎的部分，入圍者有《如果不曾見過太陽》柯佳嬿、《動物園》邵雨薇、《拜六禮拜》鍾欣凌，還有靠著《我們與惡的距離II》同時入圍的楊貴媚、謝欣穎，柯佳嬿究竟有沒有辦法擊敗對手，第3度拿下視后寶座，粉絲們都相當期待。
今晚典禮主持人則由陳庭妮首度獨挑大樑，她坦言壓力確實很大，每天都要吞B群來保持清醒，希望能將金鐘獎打造成「巨型派對」，讓演員們賓至如歸。另外，今晚典禮也找來 舒米恩、柏霖PoLin表演本屆入圍的戲劇類原創歌曲；小薰（黃瀞怡）、鍾瑶、郭雪芙、孫可芳、雷嘉汭等5名女星，則將帶來精采中場表演。
★戲劇節目獎
《我們六個》
《我們與惡的距離II》
《都市開基祖》
《喝酒吧！笨蛋》
《監所男子囚生記》
★迷你劇集獎
《乩身》
《回魂計》
《成功路上》
《忘了我記得》
《親密之海》
★電視電影獎
《大仙尪仔》
《我的陽過阿公》
《客家電影院－小包袱》
《客家電影院－屋下無人》
《晚安，瑪卡龍》
★戲劇節目男主角獎
周渝民 《我們與惡的距離II》
莊凱勛 《都市開基祖》
陳澤耀 《監所男子囚生記》
曾敬驊 《如果不曾見過太陽》
謝章穎 《零日攻擊－蛇仔》
★戲劇節目女主角獎
邵雨薇《動物園》
柯佳嬿《如果不曾見過太陽》
楊貴媚《我們與惡的距離II》
謝欣穎《我們與惡的距離II》
鍾欣凌《拜六禮拜》
★戲劇節目女配角獎
于子育《我們與惡的距離II》
王渝萱《喝酒吧！笨蛋》
張詩盈《日日好食光》
游珈瑄《我們六個》
謝瓊煖《人浮於愛》
★戲劇節目男配角獎
施名帥《監所男子囚生記》
陳竹昇《都市開基祖》
黃鐙輝《我們與惡的距離II》
楊祐寧《監所男子囚生記》
潘親御《我們六個》
★迷你劇集（電視電影）女主角獎
吳奕蓉《客家電影院－小包袱》
李心潔《回魂計》
許莉廷《晚安，瑪卡龍》
舒淇《回魂計》
瑞瑪席丹《親密之海》
謝盈萱《忘了我記得》
★迷你劇集（電視電影）男主角獎
李銘順《親密之海》
侯彥西《客家電影院－屋下無人》
洪都拉斯（洪勝德）《大仙尪仔》
秦漢《忘了我記得》
傅孟柏《回魂計》
★迷你劇集（電視電影）女配角獎
于子育 《親密之海》
方郁婷 《回魂計》
林廷憶 《回魂計》
張詩盈 《成功路上》
陸弈靜 《客家電影院－小包袱》
★迷你劇集（電視電影）男配角獎
王柏傑《乩身》
柯一正《我的陽過阿公》
從從（唐從聖）《我的陽過阿公》
陳竹昇《我的陽過阿公》
楊迦恩《客家電影院－屋下無人》
福地祐介《親密之海》
★戲劇類節目原創歌曲獎
韋禮安WeiBird、艾蜜莉AMILI、黃婷、Hans陳思翰 《監所男子囚生記》
洪佩瑜、陳學聖、柯宏昇、何宇勝 《百萬人推理》
陳建騏、葛大為、徐佳瑩 《忘了記得》
米莎 《客家電影院－屋下無人》
Suming 舒米恩【舒米恩．魯碧】 《假日到山裏來看你》
★迷你劇集（電視電影）編劇獎
白蘭琪（姜素秋） 《我的腸過阿公》
林佳慧、徐麗雯 《客家電影院－小包袱》
胡錦筵、張佑維、王珮蓉 《客家電影院－屋下無人》
蔡柏璋、何昕明、劉若英 《忘了記得》
蔡柏璋、吳宗祐 《親密之海》
★迷你劇集（電視電影）導演獎
吳米森《台語有影－等待》
胡錦筵、周鉅宏《客家電影院－屋下無人》
徐麗雯《客家電影院－小包袱》
陳正道、許肇任《回魂計》
劉若英《忘了記得》
★戲劇節目編劇獎
吳季恩、陳南宏、許世輝、朱平《都市開基祖》
呂蒔媛《我們與惡的距離II》
林佳慧、林美子、黃克義《我們六個》
侯文詠、楊碧鳳《人浮於愛》
樓一安、吳思穎、周語莊、莫子儀《喝酒吧》
★戲劇節目導演獎
王傳宗《我們六個》
朱平《都市開基祖》
林君陽《我們與惡的距離II》
高炳權《監所男子囚生記》
樓一安《喝酒吧！笨蛋》
★戲劇類節目配樂獎
王倩婷《回魂計》
侯志堅、高亦謙 《監所男子囚生記》
侯志堅、黃偉哲、高敏倫、呂菱瑄 《乩身》
陳建騏、羅恩妮、陳宜萱、林逐 《忘了記得》
盧律銘、林孝親、林思妤 《我們與惡的距離II》
★戲劇節目最具潛力新人獎
任敏嫻／《零日攻擊－蛇仔》
林呈恩／《都市開基祖》
蔡喬菲／《如果我不曾見過太陽》
★迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎
李宜儒／《我的陽過阿公》
張芹瑜／《客家電影院－屋下無人》
龍步晞／《客家電影院－屋下無人》
顏語瑢／《忘了我記得》
★戲劇類攝影獎
包軒鳴／《乩身》
李清迪、劉至桓／《監所男子囚生記》
趙冠衡、仉春霖／《忘了我記得》
蔡維隆／《親密之海》
簡佑陶、王淳宇／《我們與惡的距離II》
★戲劇類剪輯獎
江翊寧、解孟儒／《忘了我記得》
林承忻／《黑盒子》
林姿嫺／《我們與惡的距離II》
楊仕丞／《公視人生劇展 祝你下輩子開心》
賴詠萱／《動物園》
★戲劇類燈光獎
胡毓浩、詹謹嘉／《如果我不曾見過太陽》
楊青翰／《忘了我記得》
葉明廣／《親密之海》
謝松銘、小薰（林翊婷）／《動物園》
羅煒／《都市開基祖》
★戲劇類美術設計獎
吳若昀／《乩身》
林仲賢、龔照欽／《黑盒子》
翁定洋／《親密之海》
黃美清、鄭嘉政／《忘了我記得》
羅順福、沈展志、蕭仁傑／《回魂計》
★戲劇類造型設計獎
王佳惠、顏妙璟、徐淑娟／《親密之海》
姚君／《我們與惡的距離II》
施筱柔／《忘了我記得》
許力文、萬芷蓉／《乩身》
魏湘容／《回魂計》
蘇庭卉、林育妘、張貝帆、張丞寧／《監所男子囚生記》
★戲劇類視覺特效獎
李昭樺、傅景皇、鄭智維／《黑盒子》
梁偉民、郭憲聰／《如果我不曾見過太陽》
郭家宥、黃閔彬／《動物園》
郭憲聰、童譯白、呂奇駿／《乩身》
嚴振欽、侯秀嬑、曾彥偉／《我們與惡的距離II》
★戲劇類聲音設計獎
曾雅寧、歐千綺／《何百芮的地獄戀曲》
黃年永、李柏堯、陳奕伶、王子柔／《動物園》
楊書昕、陳家俐、楊家慎、廖厚閔、周維德、劉聖心、楊子介／《監所男子囚生記》
簡豐書、陳家俐、孫思媛、楊家慎、廖厚閔／《百萬人推理》
簡豐書、陳家俐、許正一／《乩身》
★戲劇類創新獎
《大仙尪仔》
《乩身》
《動物園》
《黑盒子》
《監所男子囚生記》
★特別獎
特別貢獻獎得主：吳進成 先生（台灣資深電視美術指導）
📌第61屆金鐘獎直播平台統整
- 官方網路頻道：金鐘61官網、金鐘官方YouTube
- 電視直播：三立都會台
- 海外直播：三立國際台
- 廣播調頻：好事989電台
- 數位直播：三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、LINE TODAY
- 影音平台直播：三立MOD綜合台、LINE TV
更多「2026金鐘獎」相關新聞。