根據中央氣象署地震測報中心表示，今（1）日下午4時20分左右，台灣東部海域發生芮氏規模5.6有感地震，震央位於宜蘭縣政府東北東方39.4公里，震央深度119.5公里，全台17縣市有感，宜蘭、花蓮最大震度3級，新北、台北、桃園等地2級，基隆、台東、嘉義市1級。

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各地震度級

宜蘭縣地區最大震度 3級
花蓮縣地區最大震度 3級
新北市地區最大震度 2級
臺北市地區最大震度 2級
桃園市地區最大震度 2級
新竹縣地區最大震度 2級
新竹市地區最大震度 2級
臺中市地區最大震度 2級
南投縣地區最大震度 2級
苗栗縣地區最大震度 2級
彰化縣地區最大震度 2級
雲林縣地區最大震度 2級
嘉義縣地區最大震度 2級
臺南市地區最大震度 2級
基隆市地區最大震度 1級
臺東縣地區最大震度 1級
嘉義市地區最大震度 1級

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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...