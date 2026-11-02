此外李雅英宣布離開台灣經紀公司，不少粉絲也擔心她留在台灣發展是否產生變數？不過她先前接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時表示，「在這裡的每天都真的很幸福，如果大家一直為我應援的話，我應該可以一直在台灣繼續活動吧。」

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