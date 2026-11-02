「Fubon Angels」韓籍啦啦隊成員李雅英與台灣經紀公司「一選台灣娛樂有限公司」結束合作關係，未來動向引發關注。過去她曾透露和南珉貞、李珠珢「韓籍三本柱」時間難配合，要湊在一起練習十分不容易，但仍透過在家看影片培養默契，展現敬業態度。此外李雅英宣布離開台灣經紀公司，不少粉絲也擔心她留在台灣發展是否產生變數？不過她先前接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時表示，「在這裡的每天都真的很幸福，如果大家一直為我應援的話，我應該可以一直在台灣繼續活動吧。」
李雅英結束台灣經紀約 未來動向掀關注
李雅英除了跳啦啦隊，還跨足演藝圈，接下綜藝節目主持棒，代言活動邀約不斷。今年9月她才離開韓國經紀公司ONEPICKent，讓人好奇女神是否打算專心留在台灣發展，然而昨日李雅英的代理經紀窗口卻宣布與台灣經紀公司結束合作，讓不少粉絲錯愕不已，未來動向也掀起討論，甚至擔心在台發展出現變數。
李雅英鬆口留台意願 喊話：在這裡每天都很幸福
不過，李雅英先前接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時，被問到是否會一直在台灣？當時她直說自己非常喜歡溫暖的天氣、常常去南部，「在這裡的每天都真的很幸福，如果大家一直為我應援的話，我應該可以一直在台灣繼續活動吧。」這也是她啦啦隊職涯中，第一次在同個球團待了三年，直呼：「真的很特別！」雖李雅英尚未公布下一階段的經紀合作安排，但有不少人抱持樂觀態度，認為她應該是打算長期在台灣工作，因此想尋求資源更全面的公司，至於離開真實原因為何？仍待本人親自解答。
李雅英認「韓籍三本柱時間難喬」秘辛曝光
另外，根據《三立新聞網》報導，李雅英身為富邦啦啦隊的「韓籍五本柱」之一，被問到如何與其他韓籍成員培養默契？她坦言與南珉貞、李珠珢的行程真的超難配合，三人行程都很滿，直言：「要一起練習的時間其實不容易，所以我們會事先在家裡各自看影片練習，最後有時間再約出來一起練。」而除了啦啦隊的工作，李雅英也期許未來不管演戲、主持或其他領域都想去嘗試。
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李雅英除了跳啦啦隊，還跨足演藝圈，接下綜藝節目主持棒，代言活動邀約不斷。今年9月她才離開韓國經紀公司ONEPICKent，讓人好奇女神是否打算專心留在台灣發展，然而昨日李雅英的代理經紀窗口卻宣布與台灣經紀公司結束合作，讓不少粉絲錯愕不已，未來動向也掀起討論，甚至擔心在台發展出現變數。
李雅英鬆口留台意願 喊話：在這裡每天都很幸福
不過，李雅英先前接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時，被問到是否會一直在台灣？當時她直說自己非常喜歡溫暖的天氣、常常去南部，「在這裡的每天都真的很幸福，如果大家一直為我應援的話，我應該可以一直在台灣繼續活動吧。」這也是她啦啦隊職涯中，第一次在同個球團待了三年，直呼：「真的很特別！」雖李雅英尚未公布下一階段的經紀合作安排，但有不少人抱持樂觀態度，認為她應該是打算長期在台灣工作，因此想尋求資源更全面的公司，至於離開真實原因為何？仍待本人親自解答。
另外，根據《三立新聞網》報導，李雅英身為富邦啦啦隊的「韓籍五本柱」之一，被問到如何與其他韓籍成員培養默契？她坦言與南珉貞、李珠珢的行程真的超難配合，三人行程都很滿，直言：「要一起練習的時間其實不容易，所以我們會事先在家裡各自看影片練習，最後有時間再約出來一起練。」而除了啦啦隊的工作，李雅英也期許未來不管演戲、主持或其他領域都想去嘗試。