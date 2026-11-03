人氣遊戲《皮克敏》終於要在台灣開跑了！「PIKMIN：RUN FESTIVAL in Taiwan 2027」將於2027年3月接連在高雄、台中及新北舉辦3場路跑活動，11月2日起開放報名。這次除了可以戴上紅、黃、藍3種皮克敏造型帽參加3.5公里路跑，還能收藏 UNIQLO 協力製作的限定T恤、手機包、運動水壺等周邊，報名費1480元起，11月19日前完成繳費還能獲得早鳥限定手提包。《NOWNEWS今日新聞》整理3場活動時間、地點、報名方式、費用、限定物資及兒童參加規定，讓想揪團的大家一次看懂。
2027皮克敏路跑時間、地點一次看！台北、台中、高雄都有
「PIKMIN：RUN FESTIVAL in Taiwan 2027」將於2027年3月連續3個週日舉辦，首場3月14日在高雄衛武營都會公園登場，接著3月21日移師台中中央球場，最後3月28日在新北微風運河廣場舉行。3場活動路程都是3.5公里，並設有上午、下午梯次，讓北中南粉絲都能就近參加。
🟡 2027皮克敏路跑時間、地點
📌 高雄場： 2027年3月14日（日），衛武營都會公園
📌 台中場： 2027年3月21日（日），台中中央球場
📌 新北場： 2027年3月28日（日），微風運河廣場
📌 活動距離： 3.5公里
📌 起跑時間： 上午場7時30分起、下午場13時30分起，依梯次陸續出發
📌 路跑限時： 每梯次1小時
2027皮克敏路跑怎麼報名？報名網址、截止時間與早鳥禮一次看
這次皮克敏路跑採線上報名，民眾只要進入「全統運動報名網」，選擇想參加的城市、場次及報名組別，再填寫個人資料、挑選皮克敏顏色及服裝尺寸，最後完成繳費即可。報名時間從2026年11月2日開始，預計12月2日截止，但如果名額提前額滿，就會提早停止報名。
此外，官方還準備了早鳥限定好禮，只要在11月19日晚上11時59分前完成報名及繳費，就能額外獲得「PIKMIN：RUN FESTIVAL印花手提包」1個。要注意的是，早鳥資格以實際繳費時間為準，並不是填完報名表就算成功。
🟡 2027皮克敏路跑報名資訊
📌 報名時間： 2026年11月2日至12月2日，額滿提前截止
📌 報名方式： 全統運動報名網線上報名
📌 早鳥期限： 2026年11月19日23時59分前完成繳費
📌 早鳥贈品： 皮克敏印花手提包1個
📌 高雄場報名： 點此前往報名
📌 台中場報名： 點此前往報名
📌 新北場報名： 點此前往報名
2027皮克敏路跑報名費多少？一般組、豪華組差在哪？
這次皮克敏路跑共有「皮克敏組」及「皮克敏豪華組」兩種方案，報名費分別為1480元、2180元，價差700元。兩種方案都有 UNIQLO 協力製作的限定路跑T恤、皮克敏造型帽、手機包、中筒襪、運動水壺等物資，豪華組則額外增加運動裝備包及造型浴巾。
最特別的是，粉絲可以選擇紅色、黃色或藍色皮克敏款式，不過造型帽、手機包及襪子必須選擇相同顏色，不能混搭，且各款數量有限。
🟡 皮克敏路跑報名費用、限定物資
📌 皮克敏組：1480元
包含限定路跑T恤、皮克敏造型帽、手機包、中筒襪、運動水壺、號碼布、完賽獎牌、完賽證書及電子選手須知。
📌 皮克敏豪華組：2180元
包含皮克敏組全部物資，另外增加運動裝備包及皮克敏造型浴巾。
📌 皮克敏款式： 紅色、黃色、藍色，共3種選擇
📌 注意事項： 報名費不含物資郵寄費，運費另外計算。
2027皮克敏路跑尺寸怎麼選？成人、兒童T恤尺寸表一次看
這次路跑T恤由 UNIQLO 協力製作，除了成人尺寸，也提供兒童尺寸，讓親子可以一起穿上皮克敏限定服裝參加活動。報名時須選擇T恤尺寸，建議先確認官方提供的尺寸表，再依照平常穿衣習慣挑選。
🟡 皮克敏路跑T恤尺寸注意事項
📌 服裝款式： UNIQLO協力製作限定路跑T恤
📌 尺寸選擇： 提供成人及兒童尺寸，實際尺碼以官方尺寸表為準
📌 選擇方式： 報名時挑選適合的T恤尺寸
📌 注意事項： 建議先確認尺寸表及訂單修改規定，再完成報名。
2027皮克敏路跑有哪些活動？小孩可以參加嗎？
這次皮克敏路跑不只是單純跑步，現場還規劃皮克敏主題拍照區、Nintendo Switch 2遊戲體驗區及任天堂授權商品販售區，讓粉絲跑完步後，還能繼續拍照、玩遊戲及逛周邊商品。
至於家長最關心的問題「小朋友可以參加嗎？」答案是可以！這次活動不限年齡，但6歲以下兒童必須由18歲以上成人一同報名，不能只有小孩報名、家長在旁邊陪跑。未滿18歲的參加者則須填寫線上家長同意書。
🟡 皮克敏路跑活動內容、兒童參加規定
📌 路跑距離： 3.5公里，適合親子共同參與
📌 活動內容： 皮克敏主題拍照區、Nintendo Switch 2遊戲體驗區、任天堂授權商品販售區
📌 參加年齡： 不限年齡
📌 6歲以下兒童： 須由18歲以上成人一同報名參加
📌 未滿18歲： 須填寫線上家長同意書
📌 完賽物資： 完賽獎牌及證書須依現場規定領取，未到場者不另行補發。
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「PIKMIN：RUN FESTIVAL in Taiwan 2027」將於2027年3月連續3個週日舉辦，首場3月14日在高雄衛武營都會公園登場，接著3月21日移師台中中央球場，最後3月28日在新北微風運河廣場舉行。3場活動路程都是3.5公里，並設有上午、下午梯次，讓北中南粉絲都能就近參加。
🟡 2027皮克敏路跑時間、地點
📌 高雄場： 2027年3月14日（日），衛武營都會公園
📌 台中場： 2027年3月21日（日），台中中央球場
📌 新北場： 2027年3月28日（日），微風運河廣場
📌 活動距離： 3.5公里
📌 起跑時間： 上午場7時30分起、下午場13時30分起，依梯次陸續出發
📌 路跑限時： 每梯次1小時
這次皮克敏路跑採線上報名，民眾只要進入「全統運動報名網」，選擇想參加的城市、場次及報名組別，再填寫個人資料、挑選皮克敏顏色及服裝尺寸，最後完成繳費即可。報名時間從2026年11月2日開始，預計12月2日截止，但如果名額提前額滿，就會提早停止報名。
此外，官方還準備了早鳥限定好禮，只要在11月19日晚上11時59分前完成報名及繳費，就能額外獲得「PIKMIN：RUN FESTIVAL印花手提包」1個。要注意的是，早鳥資格以實際繳費時間為準，並不是填完報名表就算成功。
📌 報名時間： 2026年11月2日至12月2日，額滿提前截止
📌 報名方式： 全統運動報名網線上報名
📌 早鳥期限： 2026年11月19日23時59分前完成繳費
📌 早鳥贈品： 皮克敏印花手提包1個
📌 高雄場報名： 點此前往報名
📌 台中場報名： 點此前往報名
📌 新北場報名： 點此前往報名
2027皮克敏路跑報名費多少？一般組、豪華組差在哪？
這次皮克敏路跑共有「皮克敏組」及「皮克敏豪華組」兩種方案，報名費分別為1480元、2180元，價差700元。兩種方案都有 UNIQLO 協力製作的限定路跑T恤、皮克敏造型帽、手機包、中筒襪、運動水壺等物資，豪華組則額外增加運動裝備包及造型浴巾。
最特別的是，粉絲可以選擇紅色、黃色或藍色皮克敏款式，不過造型帽、手機包及襪子必須選擇相同顏色，不能混搭，且各款數量有限。
🟡 皮克敏路跑報名費用、限定物資
📌 皮克敏組：1480元
包含限定路跑T恤、皮克敏造型帽、手機包、中筒襪、運動水壺、號碼布、完賽獎牌、完賽證書及電子選手須知。
📌 皮克敏豪華組：2180元
包含皮克敏組全部物資，另外增加運動裝備包及皮克敏造型浴巾。
📌 皮克敏款式： 紅色、黃色、藍色，共3種選擇
📌 注意事項： 報名費不含物資郵寄費，運費另外計算。
這次路跑T恤由 UNIQLO 協力製作，除了成人尺寸，也提供兒童尺寸，讓親子可以一起穿上皮克敏限定服裝參加活動。報名時須選擇T恤尺寸，建議先確認官方提供的尺寸表，再依照平常穿衣習慣挑選。
🟡 皮克敏路跑T恤尺寸注意事項
📌 服裝款式： UNIQLO協力製作限定路跑T恤
📌 尺寸選擇： 提供成人及兒童尺寸，實際尺碼以官方尺寸表為準
📌 選擇方式： 報名時挑選適合的T恤尺寸
📌 注意事項： 建議先確認尺寸表及訂單修改規定，再完成報名。
這次皮克敏路跑不只是單純跑步，現場還規劃皮克敏主題拍照區、Nintendo Switch 2遊戲體驗區及任天堂授權商品販售區，讓粉絲跑完步後，還能繼續拍照、玩遊戲及逛周邊商品。
至於家長最關心的問題「小朋友可以參加嗎？」答案是可以！這次活動不限年齡，但6歲以下兒童必須由18歲以上成人一同報名，不能只有小孩報名、家長在旁邊陪跑。未滿18歲的參加者則須填寫線上家長同意書。
🟡 皮克敏路跑活動內容、兒童參加規定
📌 路跑距離： 3.5公里，適合親子共同參與
📌 活動內容： 皮克敏主題拍照區、Nintendo Switch 2遊戲體驗區、任天堂授權商品販售區
📌 參加年齡： 不限年齡
📌 6歲以下兒童： 須由18歲以上成人一同報名參加
📌 未滿18歲： 須填寫線上家長同意書
📌 完賽物資： 完賽獎牌及證書須依現場規定領取，未到場者不另行補發。