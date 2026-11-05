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六扇門：「嗨！香檸鮮雞鍋」今11/5開賣！攜手《嗨！營業中》藝人研發

▲六扇門秋冬新品開吃「嗨！香檸鮮雞鍋」。（圖／六扇門6owldoor.com）

▲六扇門「嗨！香檸鮮雞鍋」一般門市210元、PLUS概念店220元。（圖／六扇門6owldoor.com）

▲六扇門自助吧新推「台式芋頭米粉」菜色好狂。（圖／六扇門6owldoor.com）

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▲六扇門可見節目裡的「嗨！Family」家族成員。（圖／六扇門6owldoor.com）

築間X北港武德宮「武保庇套餐」！吃黑虎冰磚、送虎爺發財錢母

▲築間X北港武德宮「武保庇套餐」好評延長。（圖／築間集團 jhujian.com.tw）

▲Q萌黑虎造型冰磚掀起拍照打卡潮。（圖／築間集團 jhujian.com.tw）

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▲築間「武保庇套餐」600元送「虎爺發財錢母」。（圖／築間集團 jhujian.com.tw

迎來立冬進補好時機，天氣逐漸轉涼，火鍋成為聚餐首選！平價火鍋霸主「六扇門」首度攜手人氣實境節目《嗨！營業中》，推出由藝人參與研發的全新「嗨！香檸鮮雞鍋」清爽開吃；而「築間幸福鍋物」則與北港武德宮聯名「武保庇套餐」吃黑虎造型冰磚、送虎爺發財錢母，好評延長。《NOWNEWS今日新聞》整理兩大品牌最新話題火鍋資訊一次掌握。「小火鍋霸主」六扇門表示，跨界合作人氣實境節目《嗨！營業中》，將節目裡由莎莎、郭泓志與張鳳書組隊挑戰研發的創意料理，正式搬進全台門市（西螺福興店除外）。以六扇門招牌高湯為基底，融入檸檬清新的柑橘香氣，「嗨！香檸鮮雞鍋」有著醇厚湯頭卻吃得到清爽開胃的檸檬香，推薦不喜歡濃厚口味的消費者，可以來嚐鮮。節目中也受到好評的「台式芋頭米粉」，直接同步登上六扇門自助吧、期間限定供應，滿滿芋頭香氣的台灣古早味；連同豆花、涼麵、沙拉、泡麵牆及霜淇淋等豐富的自助吧品項都任你吃。六扇門這次合作還把《嗨！營業中》超人氣官方吉祥物「嗨！Family」家族成員，融入聯名外帶紙碗設計，選擇外送、外帶服務的消費者，也能享受可愛儀式感。築間幸福鍋物首度攜手台灣財神信仰發源地「北港武德宮」，推出結合傳統信仰與飲食的期間限定聯名活動。因消費者反應熱烈，築間宣布「武保庇套餐」將延長供應至11月30日。主打「超萌黑虎造型冰磚」加入火鍋，慢慢融化成奶香湯底好療癒，搭配「武保庇套餐」開吃梅花豚與海鮮四拼包括蛤蜊、白蝦、潮鯛魚片、鮭魚，隨餐還附贈經過加持的「虎爺發財錢母」，可帶回家收藏祈求招財納福。（由Ocard系統自動派發）。配合活動延長，獎項同步追加，有機會刮中築間888發財金抵用券、霜降牛單點兌換券，以及超過一甲子歷史的彰化「春秋美術社」手繪燈籠等豐富好禮。