王品集團放大絕！不只有石二鍋、品田牧場聯名寶可夢，12mini快煮小火鍋也推出「鍋物飽味戰」，開搶皮卡丘、謎擬Q餐具組！還免費送帥氣耿鬼、噴火龍提袋，訓練家快收服「寶可夢套餐組」餐墊紙、插卡全都有，《NOWNEWS今日新聞》整理活動優惠速看。
王品12mini小火鍋也搶寶可夢！皮卡丘、謎擬Q餐具組 送耿鬼提袋
王品集團號召寶可夢訓練家！旗下不只有石二鍋、品田牧場聯名寶可夢，12mini快煮小火鍋也推出「鍋物飽味戰」主題活動，11月6日至12月31日開賣。
1款主題套餐
◾️「寶可夢套餐組」＋49元：享用任一鍋物加價49元，即可升級「寶可夢套餐組」。
內用升級爽拿「寶可夢餐墊紙、寶可夢插卡、金黃Q糬2個、陪吃手機架」。
外帶／外送升級送「寶可夢紙碗、寶可夢提袋、金黃Q糬2個、陪吃手機架」。
◾️「寶可夢提袋」＋15元：也可以15元加購
1款周邊商品
◾️「寶可夢餐具組」＋109元：內用外帶消費任一鍋物加價109元，就能入手皮卡丘、謎擬Q造型「寶可夢餐具組」。
11月6日至11月30日活動期間，拍下與鍋物餐點或店內佈置合照，完成指定社群任務，也有機會抽中「寶可夢餐具組」，共送出3組。
提醒大家，上述寶可夢官方授權商品，售完為止。
石二鍋寶可夢今11/6開搶！送皮卡丘周邊一覽 全台百家主題店
王品集團證實，旗下石二鍋寶可夢「新鮮尋寶趣」今天11月6日正式開賣，點購新品金沙南瓜鍋、芋頭牛奶鍋，附上寶可夢菜盤吃卡比獸等2款魚板，隨套餐免費送皮卡丘等4款貼紙、夢幻等2款小碟；還推出3款飲料杯套、1款餐具組、深圓碗加價購周邊商品，全台100家寶可夢主題店一定要朝聖。
石二鍋寶可夢聯名速看
品田牧場寶可夢也來了！皮卡丘咖哩、伊布漢堡 免費送氣球
王品集團旗下品田牧場也推出「美味大牧集」，11月6日開吃皮卡丘咖哩、伊布漢堡，吃定食套餐「免費送胖丁氣球」，加價購「寶可夢萬年曆」周邊商品、全台22家主題店；加碼抽獎活動拿潮黑皮卡丘20吋行李箱、卡比獸不鏽鋼水壺等好禮。
寶可夢聯名品田牧場速看
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王品集團號召寶可夢訓練家！旗下不只有石二鍋、品田牧場聯名寶可夢，12mini快煮小火鍋也推出「鍋物飽味戰」主題活動，11月6日至12月31日開賣。
1款主題套餐
◾️「寶可夢套餐組」＋49元：享用任一鍋物加價49元，即可升級「寶可夢套餐組」。
內用升級爽拿「寶可夢餐墊紙、寶可夢插卡、金黃Q糬2個、陪吃手機架」。
外帶／外送升級送「寶可夢紙碗、寶可夢提袋、金黃Q糬2個、陪吃手機架」。
◾️「寶可夢提袋」＋15元：也可以15元加購
◾️「寶可夢餐具組」＋109元：內用外帶消費任一鍋物加價109元，就能入手皮卡丘、謎擬Q造型「寶可夢餐具組」。
11月6日至11月30日活動期間，拍下與鍋物餐點或店內佈置合照，完成指定社群任務，也有機會抽中「寶可夢餐具組」，共送出3組。
提醒大家，上述寶可夢官方授權商品，售完為止。
王品集團證實，旗下石二鍋寶可夢「新鮮尋寶趣」今天11月6日正式開賣，點購新品金沙南瓜鍋、芋頭牛奶鍋，附上寶可夢菜盤吃卡比獸等2款魚板，隨套餐免費送皮卡丘等4款貼紙、夢幻等2款小碟；還推出3款飲料杯套、1款餐具組、深圓碗加價購周邊商品，全台100家寶可夢主題店一定要朝聖。
石二鍋寶可夢聯名速看
王品集團旗下品田牧場也推出「美味大牧集」，11月6日開吃皮卡丘咖哩、伊布漢堡，吃定食套餐「免費送胖丁氣球」，加價購「寶可夢萬年曆」周邊商品、全台22家主題店；加碼抽獎活動拿潮黑皮卡丘20吋行李箱、卡比獸不鏽鋼水壺等好禮。
寶可夢聯名品田牧場速看