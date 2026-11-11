拉亞漢堡與日本遊戲大廠光榮特庫摩（KOEI TECMO）合作推出《真‧三國無雙 2 with 猛將傳 Remastered》聯名活動，繼首波三國武將造型貓咪頭套登場後，第二波「無雙武器造型逗貓棒」將於明（12）日開賣，共有呂布方天畫戟、關羽黃龍偃月刀及諸葛亮白羽扇3款造型，Laya NOW 會員加購價250元、非會員280元，採隨機盲盒販售，無法指定款式。
呂布方天畫戟變逗貓棒！拉亞漢堡笑稱：現在拿武器的是貓奴
拉亞漢堡與《真‧三國無雙》聯名早在10月22日就推出第一波「三國武將造型貓咪頭套」，共有呂布、關羽及諸葛亮3款，讓貓咪戴上華麗頭冠、綠色頭飾及軍師綸巾，瞬間化身三國名將，當時商品圖片曝光後就引發網友討論。
第二波逗貓棒接力登場，飼主不只可以讓貓咪戴上武將頭套，還能拿著對應兵器陪牠玩耍，重現另類三國戰場。這次聯名活動將持續至2027年1月4日，想收藏限定周邊的粉絲，可留意各門市供貨情況。
「無雙武器造型逗貓棒」以《真‧三國無雙》系列經典角色為設計靈感，包括呂布的方天畫戟、關羽的黃龍偃月刀，以及諸葛亮的白羽扇。拉亞漢堡幽默表示「當年拿方天畫戟的是呂布，現在拿方天畫戟的是貓奴」，讓原本威風凜凜的戰場兵器，瞬間變成貓奴陪伴毛小孩玩耍的工具。
《三國無雙》逗貓棒11/12開賣！會員250元、3款隨機盲盒
「無雙武器造型逗貓棒」將於11月12日起在全台拉亞漢堡門市開放加購，只要任一筆消費就能購買，不設最低消費門檻。Laya NOW 會員加購價250元、非會員280元，3款造型採隨機盲盒方式販售，無法指定款式，數量有限、售完為止。
除了直接加購，Laya NOW 會員也能透過「集印之戰」活動兌換，集滿20枚印花即可換取1款逗貓棒。活動印花自10月22日起累積，兌換期限至2027年1月18日，不過印花依消費門市分開計算，必須在原累積門市兌換，想入手的粉絲要特別留意。
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拉亞漢堡與《真‧三國無雙》聯名早在10月22日就推出第一波「三國武將造型貓咪頭套」，共有呂布、關羽及諸葛亮3款，讓貓咪戴上華麗頭冠、綠色頭飾及軍師綸巾，瞬間化身三國名將，當時商品圖片曝光後就引發網友討論。
第二波逗貓棒接力登場，飼主不只可以讓貓咪戴上武將頭套，還能拿著對應兵器陪牠玩耍，重現另類三國戰場。這次聯名活動將持續至2027年1月4日，想收藏限定周邊的粉絲，可留意各門市供貨情況。
「無雙武器造型逗貓棒」以《真‧三國無雙》系列經典角色為設計靈感，包括呂布的方天畫戟、關羽的黃龍偃月刀，以及諸葛亮的白羽扇。拉亞漢堡幽默表示「當年拿方天畫戟的是呂布，現在拿方天畫戟的是貓奴」，讓原本威風凜凜的戰場兵器，瞬間變成貓奴陪伴毛小孩玩耍的工具。
《三國無雙》逗貓棒11/12開賣！會員250元、3款隨機盲盒
「無雙武器造型逗貓棒」將於11月12日起在全台拉亞漢堡門市開放加購，只要任一筆消費就能購買，不設最低消費門檻。Laya NOW 會員加購價250元、非會員280元，3款造型採隨機盲盒方式販售，無法指定款式，數量有限、售完為止。
除了直接加購，Laya NOW 會員也能透過「集印之戰」活動兌換，集滿20枚印花即可換取1款逗貓棒。活動印花自10月22日起累積，兌換期限至2027年1月18日，不過印花依消費門市分開計算，必須在原累積門市兌換，想入手的粉絲要特別留意。