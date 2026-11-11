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為確保食用油供應穩定，避免造成民生物價波動。台南市政府今(11)日攜手台灣糖業公司，公布每月沙拉油產量，透過增加採購、精煉與代工等多重管道，預計每月可供應1,792公噸沙拉油。市長黃偉哲也呼籲民眾理性採購。針對油價上漲及疑似囤積居奇情形，市府將結合消保、法制及檢調力量，查明是否有業者藉機哄抬價格，保障消費者權益及食品安全。黃偉哲表示，近期外界關注食用油供應是否中斷，引發缺貨或價格上漲，行政院已提前研擬因應措施，邀集經濟部、台糖及相關部會掌握供應情形。感謝台糖董事長說明因應作為，並肯定總部位於台南的台糖長期重視油品品質，配合國家政策調節供應。台糖以食安為優先，無論自行進口黃豆煉製，或向上游採購原料油精煉，均嚴格檢驗把關，並持續提高供應量，滿足市場需求。黃偉哲指出，食用油與柴米、天然氣、瓦斯等民生物資，都攸關日常生活，維持穩定供應十分重要。台糖食用油不添加防腐劑，不宜長期囤放，建議家庭可選購3公升包裝，餐飲業者則選擇18公升桶裝，依實際需求向台糖超商門市或相關通路採購。黃偉哲強調，過去曾發生衛生紙搶購情形，但食用油與衛生紙不同，沙拉油、大豆油不適合長期囤放，呼籲民眾理性採購。針對油價上漲及疑似囤積居奇情形，市府將結合消保、法制及檢調力量，查明是否有業者藉機哄抬價格，維護市場供應與價格穩定，保障消費者權益及食品安全。經濟發展局表示，南市府長期與中央合作，辦理油脂相關產品監測，近五年抽驗油品355件，送驗苯駢芘項目計106件，多數均為合格。南市府將監測安全的前提下，盡力協調油品生產，並優先滿足在地餐飲業者及傳統市場攤商需求。台灣糖業股份有限公司董事長吳明昌表示，台糖除配合經濟部調度食用油品，也採取三項做法，擴大生產。包括增加黃豆採購自行壓榨精煉沙拉油、外購粗油進行精煉以及協助同業代工包裝進口沙拉油。三管齊下後，預計每月增加約492噸沙拉油供應量。經發局補充說明，目前已針對商圈、量販賣場及傳統市場等通路進行訪查，持續掌握食用油供貨情形。針對有用油需求的業者，亦將透過經濟部供應協調機制，協助在地業者取得營業所需之食用油，以穩定市場供應及保障民生需求。另民眾如發現疑似囤積貨物、哄抬價格等不法情事，可撥打法務部檢舉專線0800-007007或1999台南市民服務專線反映，市府將依權責查明處理，必要時移請相關主管機關依法查處，以維護市場供應秩序與消費者權益。