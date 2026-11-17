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前總統蔡英文近日因資深歌手「女性沒結婚、沒生孩子，不會為下一代著想」，意外讓「」成為熱門話題。其實演藝圈也有不少女性選擇不婚不生，其中現年51歲的女星蔡燦得就是代表人物，她曾與導演陳家俊達成不結婚、不生小孩的共識，甚至連同居都沒有，愛情就這樣長跑19年，可惜2024年還是分手收場。不過，蔡燦得對這段感情並沒有遺憾，反而認為兩個人相愛，不一定要走進婚姻才能證明什麼，更直言：「我們不是為了結婚才在一起，我們是為了互相陪伴。」即使最後分開，也不代表過去19年的付出白費。蔡燦得與陳家俊交往期間，始終保有各自的生活空間，一個月只見幾次面，蔡燦得過去曾坦言，自己很清楚沒辦法被束縛，連跟別人一起出遊超過3天都受不了，加上家裡養了7隻貓，休息時更想待在家陪貓、看書或放空，因此早早決定不婚不生，也不打算與另一半同居。雖然陳家俊原本有結婚的念頭，但兩人經過多次溝通，仍找到彼此都能接受的相處方式，這段感情也因此維持了19年。其實，蔡燦得與陳家俊並不會因為不常見面，感情逐漸冷卻，反而每次約會都像剛談戀愛一樣，2008年兩人曾被媒體直擊在永和一家牛排館吃晚餐，當時33歲的蔡燦得素顏、戴著粗框眼鏡，坐在男友身邊撒嬌，不只要陳家俊幫忙端湯、拿生菜，連自己吃不完的牛排和花椰菜，也交給男友解決。吃完飯後，兩人十指緊扣走在街頭，甜蜜模樣完全不像已經交往多年的情侶。多年後蔡燦得回憶這段感情，也忍不住反駁外界所說的「老夫老妻」，強調兩人一直像戀愛中的青少年，從來沒有無話可說的問題。然而感情再好，也不代表對未來的想法永遠一致，蔡燦得2025年接受《壹蘋新聞網》專訪時透露，兩人其實很早就知道彼此個性不同，一個是狗派、一個是貓派，興趣與生活習慣也有不少差異，只是因為平常不住在一起，各自保有很大的自由，這些不同並沒有成為相處上的問題。直到年紀漸長，兩人透過一次次聊天，才慢慢發現對生活、未來的想像已經不再相同，而且也不太可能改變，於是2024年決定和平分手。她特別強調，兩人並不是吵到無法相處，更不是因為交往太久、感情淡掉，而是很清楚繼續走下去，未必是對彼此最好的選擇。至於19年青春就這樣畫下句點，蔡燦得卻沒有外界想像中的不捨，她坦言自己談戀愛從來不會預設結果，更不會把結婚當成最終目標，「我們不是為了結婚才在一起，我們是為了互相陪伴。」既然陪伴彼此走過一段人生，到了適合分開的時候，就各自去做想做的事情，也不用再耽誤對方。她甚至笑說，很多人以為她不婚不生就是反對婚姻，其實完全搞錯了，「我是一個從來沒有想過要結婚的人，這應該不太一樣」。2025年受訪時，她仍然單身，但不排斥重新談戀愛，還大方喊話：「可以來追我，提醒我還是可以談戀愛。我沒有排斥談戀愛，我只是很少想起它而已。」