國家警報響了！據中央氣象署地震測報中心資料，今（25）日16時47分台灣東南部海域發生芮氏規模5.5地震，震央在台東縣政府南南東方101.9公里處，深度16.7公里，屬於極淺層地震。本次地震被列為今年第 081 號顯著有感地震，氣象署也針對台東縣發布災防告警訊息。
氣象署地震測報中心主任吳健富向《NOWNEWS》記者提及，地震發生主因是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞導致，震源在極淺層，但僅有震央附近的蘭嶼感受較大，大部分本島地區，地震波傳遞過程中，能量被地層消耗吸收，因此感受不明顯。
吳健富說明，歷史資料顯示，該地區過去的地震數量不多，1973年至今，規模5.5以上只有20幾起，加上都是淺層地震，所以餘震數量應該不多，但仍要提醒，今年地震數量比前幾年明顯偏少，民眾平時仍要做有防震準備。
各地震度級
台東縣地區最大震度 4級
屏東縣地區最大震度 2級
高雄市地區最大震度 2級
花蓮縣地區最大震度 1級
台南市地區最大震度 1級
嘉義縣地區最大震度 1級
雲林縣地區最大震度 1級
嘉義市地區最大震度 1級
南投縣地區最大震度 1級
彰化縣地區最大震度 1級
台中市地區最大震度 1級
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各地震度級
台東縣地區最大震度 4級
屏東縣地區最大震度 2級
高雄市地區最大震度 2級
花蓮縣地區最大震度 1級
台南市地區最大震度 1級
嘉義縣地區最大震度 1級
雲林縣地區最大震度 1級
嘉義市地區最大震度 1級
南投縣地區最大震度 1級
彰化縣地區最大震度 1級
台中市地區最大震度 1級