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▲大谷翔平在2012年選秀會被北海道日本火腿鬥士隊「強行指名」，雙方在長達2個月的交涉後，火腿隊成功留人。（圖／美聯社／達志影像）

日本職棒（NPB）讀賣巨人隊日前在新人選秀會上，「強行指名」將目標鎖定在美國職棒大聯盟（MLB）的甲子園「火球男」織田翔希。在選秀會後第35天，巨人隊今（26）日終於與織田翔希本人碰面，雙方展開長達90分鐘的會談。據《體育報知》報導，巨人隊開出松井秀喜現役時期曾穿著的背號「55」，並製作一本厚達90頁的育成簡報，份量是2012年北海道日本火腿鬥士隊為大谷翔平準備的30頁簡報的3倍，巨人隊更向織田翔希喊話，「希望你能以成為史上第一位同時拿下澤村賞與賽揚獎的投手為目標。」巨人隊在10月22日的新人選秀會上，於首輪「強行指名」一心想要旅美的織田翔希，並且在11月10日拜訪橫濱高校，但當時未見到織田翔希本人，拜會行程僅10分鐘就結束。當時巨人隊編成本部長水野雄仁表示，會擬定一套完善紮實的育成計畫，讓織田翔希安心加入巨人隊，再去挑戰大聯盟，此番言論被日媒視為「重大承諾」。相隔2週，巨人隊今日再度拜訪織田翔希，新任監督松井秀喜並未出席，由球探總監榑松伸介等人親自造訪。《體育報知》指出，儘管主帥未到場，巨人隊卻展現出極為強烈的存在感，不僅向織田翔希開出松井秀喜現役時期穿著的背號「55」，也轉達了松井「務必希望你穿上它」的訊息。此外，巨人隊還準備一份題為《挑戰世界最強投手、邁向史上首位同時包辦澤村賞與賽揚獎》的簡報，資料厚達「90」頁，正好與松井秀喜現在的背號相同，展現出最高規格的誠意。而這份高達90頁的育成簡報，相較於2012年日本火腿隊「強行指名」大谷翔平時所準備的約30頁資料，份量足足高達3倍之多。巨人隊在會中也向他期許，能朝「史上首位同時包辦澤村賞與賽揚獎的投手」目標邁進。在面談結束後，榑松伸介透露，「在長達1個半小時的時間裡，我們向他說明了巨人隊現階段所能展現的魅力以及育成方針等內容。今天我們已經把球團所擁有的一切都坦誠相告了，接下來就看織田投手會做出什麼樣的決定。」