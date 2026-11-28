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喊話選民踴躍投票！直指攸關水源、電力穩定

國民黨台南市長候選人謝龍介今（28）日一早前往新市國小活動中心完成投票，投完票後沒有安排其他行程，而是直奔善化享用牛肉湯，犒賞自己。他透露，自己實施「168」已經半年沒有吃早餐，趁著投票日終於能好好享受一頓，也呼籲選民踴躍出門投票，強調這場選舉攸關台南未來，民眾應該把握機會捍衛自身權益。謝龍介上午8時左右抵達投開票所，當時設在新市國小的4個投開票所，已有不少民眾排隊等候。他依序領取選票、完成圈選並投入票匭。談到前一晚的作息，謝龍介表示，昨天車隊掃街一共站了14個小時，回家後便倒頭就睡，因此今天早上精神相當好。謝龍介表示，這次選舉對台南市而言非常有意義，攸關水源及穩定電源等重要議題，因此希望民眾盡量出門投票，透過選票捍衛自己的權益。他強調，民主就是要讓大家盡量參與，如果不出來投票，就會被一些不優的來領導你，到時又來投訴，也只能再等4年，呼籲選民即時投票，捍衛自己的權益。談到今天的氣溫是否可能影響投票率？謝龍介認為，雖然天氣有點冷，但過去也曾遇過比今天更冷的投票日，預料對投票率的影響應該不大。他更直言，「投票率高應該會比較樂觀」，也期待更多選民走進投票所。至於投票後的第一個行程，謝龍介透露，因為自己實施「168」飲食法，已經半年沒有吃早餐，今天特別想犒賞自己，因此投完票後就要直接前往善化吃牛肉湯，為這段時間的選戰辛勞補充元氣。