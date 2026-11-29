2027年第99屆奧斯卡金像獎動畫長片初選資格名單出爐！美國影藝學院近日公布，共有38部動畫電影取得參選資格，超越去年的35部，創下歷年最高紀錄。其中日本動畫就占了7部，包括今年在 Netflix 掀起話題的《超時空輝耀姬！》、《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 喀耳刻的魔女》等作品，將與《玩具總動員5》、《超級瑪利歐銀河電影版》等好萊塢動畫大作競爭。此外，曾奪下金馬獎最佳動畫片的《世外》、《滄海琴聲》也雙雙入列，正式入圍名單預計於明（2027）年1月21日公布。
奧斯卡最佳動畫長片38部創新高！日本7部動畫搶攻小金人
根據美國影藝學院的公告，本屆最佳動畫長片獎共有38部作品取得參選資格，其中日本動畫陣容相當多元，除了經典IP改編作品，也有獨立動畫及串流平台原創電影。
由山下清悟執導的《超時空輝耀姬！》，以日本民間傳說《竹取物語》為靈感，融合虛擬世界、音樂及少女成長故事；《緞帶英雄》則取材自日本漫畫大師手塚治虫的經典作品《緞帶騎士》。值得一提的是，《無名の人生》由日本動畫導演鈴木龍也近乎獨力完成，主要使用iPad製作，如今也站上奧斯卡競爭舞台。
🟡 2027 奧斯卡最佳動畫長片初選 7 部日本動畫名單：
📌《超時空輝耀姬！》
📌《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 喀耳刻的魔女》
📌《緞帶英雄》
📌《ALL YOU NEED IS KILL》
📌《無名の人生》
📌《奇蹟鳳仙花》
📌《GROTESQQQUE》
《玩具總動員5》、瑪利歐也入列！連2屆金馬最佳動畫挑戰奧斯卡
除了日本動畫，好萊塢同樣派出不少重量級作品，包括皮克斯的《玩具總動員5》、改編自任天堂經典遊戲的《超級瑪利歐銀河電影版》，以及《小小兵＆大怪獸》、《山羊巔峰》、《汪汪隊立大功：恐龍大電影》等，讓本屆動畫長片獎競爭更加激烈。
亞洲動畫方面，去年奪下第62屆金馬獎最佳動畫片的香港電影《世外》，以及本月22日才拿下第63屆金馬獎最佳動畫片、最佳改編劇本兩項大獎的《滄海琴聲》，也都出現在本屆奧斯卡評選名單中，連續兩屆金馬最佳動畫片得主將共同挑戰小金人。
38部最終只選5部！2027奧斯卡正式入圍公布時間
美國影藝學院指出，目前公布的38部作品僅為參選資格名單，部分電影仍須完成規定的上映程序及符合相關條件，才能進入後續投票階段。最終將選出5部作品角逐最佳動畫長片獎，究竟日本7部動畫能有幾部成功突圍，也成為本屆奧斯卡值得關注的焦點。
🟡 2027 年第 99 屆奧斯卡重要時程（美國時間）
📌參選資格名單公布：2026年11月23日
📌正式入圍名單公布：2027年1月21日
📌奧斯卡頒獎典禮：2027年3月14日
📌最佳動畫長片38部完整名單（官方PDF）
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根據美國影藝學院的公告，本屆最佳動畫長片獎共有38部作品取得參選資格，其中日本動畫陣容相當多元，除了經典IP改編作品，也有獨立動畫及串流平台原創電影。
由山下清悟執導的《超時空輝耀姬！》，以日本民間傳說《竹取物語》為靈感，融合虛擬世界、音樂及少女成長故事；《緞帶英雄》則取材自日本漫畫大師手塚治虫的經典作品《緞帶騎士》。值得一提的是，《無名の人生》由日本動畫導演鈴木龍也近乎獨力完成，主要使用iPad製作，如今也站上奧斯卡競爭舞台。
📌《超時空輝耀姬！》
📌《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 喀耳刻的魔女》
📌《緞帶英雄》
📌《ALL YOU NEED IS KILL》
📌《無名の人生》
📌《奇蹟鳳仙花》
📌《GROTESQQQUE》
《玩具總動員5》、瑪利歐也入列！連2屆金馬最佳動畫挑戰奧斯卡
除了日本動畫，好萊塢同樣派出不少重量級作品，包括皮克斯的《玩具總動員5》、改編自任天堂經典遊戲的《超級瑪利歐銀河電影版》，以及《小小兵＆大怪獸》、《山羊巔峰》、《汪汪隊立大功：恐龍大電影》等，讓本屆動畫長片獎競爭更加激烈。
美國影藝學院指出，目前公布的38部作品僅為參選資格名單，部分電影仍須完成規定的上映程序及符合相關條件，才能進入後續投票階段。最終將選出5部作品角逐最佳動畫長片獎，究竟日本7部動畫能有幾部成功突圍，也成為本屆奧斯卡值得關注的焦點。
🟡 2027 年第 99 屆奧斯卡重要時程（美國時間）
📌參選資格名單公布：2026年11月23日
📌正式入圍名單公布：2027年1月21日
📌奧斯卡頒獎典禮：2027年3月14日
📌最佳動畫長片38部完整名單（官方PDF）