中國計畫性抑制生育　維吾爾人泣遭滅族

（中央社哈薩克努爾蘇丹29日綜合外電報導）美聯社報導，中國政府為壓低新疆維吾爾族及其他少數族群的生育率，可謂無所不用其極，但與此同時，卻鼓勵新疆的漢人多多生育。過去曾有一些女性出面控訴中國政府實施計劃生育，但美聯社根據政府統計、國家文件，並採訪30名相關人士後，發現這種措施比先前所知更加廣泛且系統性。過去4年，新疆的控制生育運動正導致部分專家口中所謂「人口、種族滅絕」。訪談及數據顯示，中國定期逼迫少數族群女性接受妊娠檢查，強制數十萬人裝設子宮內避孕器、絕育甚至墮胎。即便中國國內的子宮內避孕器及絕育手術已減少，在新疆卻急遽增加。人口控制運動的配套措施還包括大規模拘留，對違規者來說，這既是威脅也是懲罰。美聯社發現，超生也是被關進拘留營的一大理由，育有3個以上孩子的父母親若付不出高額罰款，就得與家人分離。警察還會突襲民宅，搜索被藏匿的孩子，令家長陷入驚恐。哈薩克裔的歐米爾札克（Gulnar Omirzakh）家境極貧，她在中國出生，當菜販的丈夫正被拘留。她生下第3個孩子後，政府就命令她裝上子宮內避孕器，兩年後的2018年一月，4名著迷彩服的警官找上門，要她在3天內繳交2685美元罰款，因為她超生了一個孩子。軍官們揚言，如果歐米爾札克不繳罰款，就要像她丈夫與其他數以十萬計的少數族裔一樣，送再教育營。歐米爾札克回想起那天，仍哭著說：「孩子是神的贈與。不讓人生小孩是不對的。他們想要毀滅我們這個民族。」根據官方統計，在多數維吾爾人聚居的新疆和田及喀什地區，生育率從2015年到2018年驟降60%。在整個新疆，生育率持續下滑，光是去年就驟減24%，而全國生育率僅下滑4.2%。美聯社率先取得德國學者曾德恩（Adrian Zenz）的新研究顯示，中國政府耗費數億美元執行計劃生育，寥寥數年內，就把新疆從中國成長最快的地區之一變成末段班。曾德恩專門研究中國少數族群議題。他說：「這種下滑幅度前所未見…有點殘酷。這是壓抑維吾爾人的廣泛控制行動一環。」中國外交部則嘲諷相關報導為「捏造」、「假新聞」，並稱中國政府對所有族群一視同仁、保護少數族群的合法權利。外交部發言人趙立堅今天談到美聯社報導時表示：「不管是少數族族群還是漢人，所有人都必須守法。」過去數十年，中國的少數族群福利體系堪稱世界最全面之一，維吾爾人和其他少數族群在入學考試可獲加分，有公職保障名額，計劃生育限制也較寬鬆。但中國國家主席習近平掌權後，陸續撤銷這些福利。2014年，習近平訪視新疆後不久，當地首長就說是時候針對所有族群實施「平等家庭計劃政策」並「減少及穩定生育率」了。然而根據資料及訪談，即使帳面上看來平等，實際上新疆的漢人大多不會因為超生而遭受墮胎、絕育、裝設子宮內避孕器及被拘留，但其他少數族群卻會。有官方背景的學者多年來警告，大型鄉村宗教家庭是爆炸、持刀殺傷及其他恐攻的根源，新疆政府把這些攻擊歸咎於伊斯蘭恐怖分子。2017年新疆社會科學院社會學研究所報告提到，持續增加的穆斯林人口是貧窮和極端主義的溫床，「助長了政治風險」。外國專家則認為，計劃生育運動是國家對維吾爾人精心策劃暴行的一部分，目的是清洗他們的信仰和身分認同，並強制同化他們。美國科羅拉多大學（University of Colorado）維吾爾議題專家拜勒（Darren Byler）說：「（中國政府的）企圖或許不是完全消滅維吾爾人口，但會大幅削弱他們的元氣。這能讓他們更易融入中國主流人口。」英國紐卡索大學（Newcastle University）中國議題研究員芬利（Joanne Smith Finley）直言：「這是種族滅絕，就這麼簡單。這樣的種族滅絕不是立即發生、令人震驚的當場大規模屠殺，而是凌遲式的、不知不覺的。」中國當局於2017年在新疆展開前所未有的鎮壓，官員及武裝警察闖入民宅搜尋孩子和孕婦；根據訪談、出勤名單及小冊子，少數族裔居民被迫參加每週升旗典禮，官員還威脅他們，如果不替孩子辦戶口登記，就要被拘禁。美聯社發現的通知單還顯示，當地政府設置或擴大獎勵舉報非法生育的制度。有些地區的女性甚至被迫在升旗典禮後接受婦科檢查；還有一些地方，官員使用超音波掃描檢查婦女是否有孕。維吾爾人尤瑪（Abdushukur Umar）本是牽引機駕駛，後來改行賣水果，他把自己的7個孩子視為上天祝福，卻是第一批因超生而被罰的受害者之一。當局2016年開始追究他，隔年他就被送到拘留營，接著被判刑7年；當局告訴家屬，判7年是因為他有7個孩子。中國政府企圖改變新疆人口結構的措施，還包括利用土地、就業及津貼等優惠誘使漢人移居新疆，並積極促進漢人及維吾爾人通婚。曾在拘留營生活的人說，女性一旦被送入拘留營，就被迫裝設子宮內避孕器，以及注射疑似避孕針。7名曾被拘留的人告訴美聯社，他們常在不知緣由的情況下被迫吞服避孕藥、被注射某種液體，很多人感到暈眩、疲累或生病，女性甚至不再來月經。有些獲釋後離開中國的人去做健檢，發現自己已無法生育。此外，還有女性在拘留營遭毆打下腹、被逼墮胎。2014年，新疆僅使用約20萬個子宮內避孕器；到了2018年，這個數字暴增到33萬個，成長60%。與此同時，中國其他地區的女性開始移除避孕器，子宮內避孕器的使用率顯著減少。中國衛生統計也顯示，當中國其他地區的絕育手術數量減少，在新疆卻從2016年到2018年暴增7倍，超過6萬起。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1090630