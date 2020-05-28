口罩環保危機1／口罩成環境浩劫　回收困境迫在眉睫

隨著全球疫情升溫，各國包含口罩的醫療廢棄物大量增加。
根據《華爾街日報》報導，中國大陸武漢的醫療廢棄物日增6倍，其他城市醫療廢棄物處理設備也近滿載，但當口罩成為珍貴物資時，大陸卻又發生黑心口罩「二次販售」事件。為了防疫與杜絕不法，許多縣市都設置了口罩專用垃圾桶，將口罩以專人集中管理、消毒與焚燒。
於是，口罩後續處理成為問題，大量的廢棄口罩也造成環境生態的威脅。BBC中文網曾報導，海洋生態研究組織「OceanAsia」負責人Gary在觀察香港海域後發現，索罟群島的海洋垃圾中出現廢棄口罩，海灘上的口罩垃圾也數量增加，一天甚至可以撿到60、70個口罩。
可怕！一小時可撿到四千個廢棄口罩
聚焦回到台灣，荒野保護協會也提到，志工清理1.5公里河邊時發現大量廢棄口罩。而3月初才由「動手愛台灣」發起人陳信助另組的臉書社團「拍攝全國亂丟口罩有多驚人」，就調查出全台有超過500個志工響應，甚至有高雄志工反應，曾在一天看到80個多個廢棄口罩。此外，屏東縣環保局集結3個環保團體「掃街」，一小時內就撿起超過4000枚口罩。
廢棄口罩除了可能殘留病毒細菌，成為防疫破口之外，由不織布塑膠製成的口罩被隨意丟棄，更對環境生態造成危害。
環保團體綠色和平認為，口罩近來逐漸出現在海灘上或是街道上，主要就是因為民眾沒有將口罩好好丟棄，「口罩既然成為生活用品，就該妥善處理，不要讓它跑到自然環境中！」
同是不織布 尿布可回收 口罩卻不行？
在這樣的時空背景下，《NOWnews今日新聞》為大家關注：在長期防疫的趨勢下，口罩成為日用品，到底台灣如何處理廢棄口罩？在醫院病房區口罩算是感染性醫療廢棄物，是如何集中收集、運送與焚燒？焚燒時會不會產生毒氣？而大量使用口罩的飯店服務業又是如何管理？
另外，廢棄口罩逐漸增多，使用口罩有沒有更環保的做法？布口罩真的有效嗎？口罩最終除了進入焚化爐外，有沒有可能在技術可行的狀況下回收再利用呢？
畢竟，同為不織布的尿布已經有技術可以變成再生紙漿，過去我們認為不可能回收的廚餘、電池，目前都能透過清潔隊回收再利用，有人說：「口罩回收再利用不可行」，原因又為何？我們的採訪團隊匯集政府機關、公衛學者、環境工程學者、民間企業、環保團體與社團發起人分享對廢棄口罩的看法，為這些社會問題進行把關。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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