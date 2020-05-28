口罩環保危機1／口罩成環境浩劫　回收困境迫在眉睫

新冠肺炎肆虐全球，在人人搶口罩防疫的同時，亂丟口罩的狀況卻不斷發生，此外，目前台灣日產量超過兩千萬枚，如何處理這些廢棄物也成了頭痛問題。據了解，目前民眾用過的口罩幾乎全送焚化爐燃燒，但不織布等成份卻可能造成環境汙染，如何在「避免廢棄口罩傳播病毒」與「回收再利用」之中取得平衡點，已成了迫在眉睫的問題。

隨著全球疫情升溫，各國包含口罩的醫療廢棄物大量增加。

根據《華爾街日報》報導，中國大陸武漢的醫療廢棄物日增6倍，其他城市醫療廢棄物處理設備也近滿載，但當口罩成為珍貴物資時，大陸卻又發生黑心口罩「二次販售」事件。為了防疫與杜絕不法，許多縣市都設置了口罩專用垃圾桶，將口罩以專人集中管理、消毒與焚燒。

於是，口罩後續處理成為問題，大量的廢棄口罩也造成環境生態的威脅。BBC中文網曾報導，海洋生態研究組織「OceanAsia」負責人Gary在觀察香港海域後發現，索罟群島的海洋垃圾中出現廢棄口罩，海灘上的口罩垃圾也數量增加，一天甚至可以撿到60、70個口罩。

可怕！一小時可撿到四千個廢棄口罩

在這樣的時空背景下，

《NOWnews今日新聞》為大家關注：

在長期防疫的趨勢下，口罩成為日用品，到底台灣如何處理廢棄口罩？在醫院病房區口罩算是感染性醫療廢棄物，是如何集中收集、運送與焚燒？焚燒時會不會產生毒氣？而大量使用口罩的飯店服務業又是如何管理？

另外，廢棄口罩逐漸增多，使用口罩有沒有更環保的做法？布口罩真的有效嗎？口罩最終除了進入焚化爐外，有沒有可能在技術可行的狀況下回收再利用呢？

畢竟，同為不織布的尿布已經有技術可以變成再生紙漿，過去我們認為不可能回收的廚餘、電池，目前都能透過清潔隊回收再利用，有人說：「口罩回收再利用不可行」，原因又為何？我們的

採訪團隊

匯集政府機關、公衛學者、環境工程學者、民間企業、環保團體與社團發起人分享對廢棄口罩的看法，為這些社會問題進行把關。

口罩環保危機2／尿布、廚餘能回收再利用 口罩行不行？

口罩環保危機3／廢棄後焚化最單純？可考慮收回轉能源化

口罩環保危機4／廣設專用垃圾桶恐非口罩回收特效藥

口罩環保危機5／不讓你亂扔口罩！押金制可解決問題？

口罩環保危機6／威！潛水衣技術與奈米布口罩搶全球訂單

口罩環保危機7／醫院廢棄口罩 竟得「冷處理」！

口罩環保危機8／口罩回收模範 飯店日耗5百片防護百分百

口罩環保危機9／未雨綢繆口罩汙染 「環保系」將成趨勢