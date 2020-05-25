Joeman根本人生勝利組？台人列「6大特徵」：被噓真的怪

▲網友提問「 Joeman 算是人生勝利組嗎？」（圖／翻攝 PTT ）

▲網友點出 Joeman 的 6 大優勢。（圖／翻攝 PTT ）

知名 YouTuber Joeman 至今頻道訂閱人次已經突破 183 萬，其影片內容有不少 3C 產品開箱、實測等主題。對此，就有網友指出， Joeman 雖然放棄了高學歷以及前往科技產業工作的機會，但當起網紅又人生反而更順利，因此提問「 Joeman 算勝利組嗎？」引起許多人熱議。日前有一名網友於 PTT 八卦版上發文，表示原本就讀交大的 Joeman 放棄了原本能穩穩進入科技產業的工作機會，轉往網紅發展後，反而賺得更多，「開好車、吃好料理、去好多地方玩跟旅行，都可以拍片賺錢」。這樣的情況，也讓原 PO 納悶提問「你各位會羨慕 joeman 嗎？一個勝利組的概念？」問題一曝光後，就有一名鄉民分析 Joeman 成為人生勝利組的 6 特徵！首先，他點出 Joeman 擁有臺南一中、交大電子兩大高學歷的背景，畢業後又曾擔任擔任微星科技的業務員。開始接觸遊戲電玩領域後，竟能擔任電競實況直播主、賽評，再來更曾經與網紅正妹「咪妃」交往過；此外， 20 幾歲就靠依靠自己買房；買車部分，從 20 歲的第一輛車 Benz 、 30 歲第二輛 E300 couple ，到現在 40 萬腳踏車、超跑準備中。綜上所述，就讓原 PO 大讚直呼「人生完全靠自己白手起家！還把媽媽接來北部住，然後一些爭議小事根本沒什麼，真得沒什麼好酸的」。貼文一曝光後，也引起許多網友回應，「鄉民爽爽酸，人家爽爽賺，又是美好的一天」、「我一開始以為他靠爸的，結果他說自己賺的我就直接訂閱他」、「只要過得比酸民好就要酸啊，不然酸民要怎麼活啊」、「九面很可愛欸！應該不少女生欣賞吧」、「聰明、有實力、有口條」、「說真的，非常羨慕」。不過，也有網友點出其他看法，「我不行，上班回家後很累，完全沒法點開他炫富的影片」、「業配太多了，沒啥看的價值，畫面也不賞心悅目」。（編輯：陳雅雲）