專訪／演活霸道總裁！張立昂嚮往婚姻：現在要結不排斥

▲張立昂主演《浪漫輸給你》。（圖 / 記者林柏年攝）

▲張立昂也曾遇過和好兄弟喜歡上同個女生。（圖 / 記者林柏年攝）

▲張立昂出道靠著《等一個人咖啡》爆紅。（圖 / 記者林柏年攝）

▲37歲的張立昂也嚮往能組自己的家庭。（圖 / 記者林柏年攝）

張立昂新作品《浪漫輸給你》，是繼《等一個人咖啡》之後再度跟宋芸樺合作，該劇描述女主角穿越至言情小說中，體會各種霸道總裁的情節，如果能穿越！最想穿越至哪種世界？張立昂興奮的說：「漫威宇宙！想擁有超能力」，想要閃電俠速度，或是死侍的幽默感。《浪漫輸給你》對於張立昂來說用「輸」這個字顯得更生動，他說輸除了包含劇中穿越至「書」中的雙重涵義外，裡面藏著更多對情人的浪漫。說到自己的親身戀愛經驗，張立昂表示，「我談戀愛的時候，面對爭吵我沒有一定要贏，她開心就好」。而《輸給你》是張立昂為戲創作出的片尾曲，隨著年紀增長，他提到自己對感情觀的看法：「現在年紀越來越大，就覺得，感情中沒有輸贏，輸的那個人可能才是贏的那個人。」劇中張立昂和連晨翔都對蔡瑞雪有好感，但身為張立昂的下屬，連晨翔對於心儀對象不敢有大動作表現，現實生活中，張立昂也曾碰到相同情形。當初張立昂和好兄弟對同個女生有好感，彼此都知道對方心意，「通常我會把朋友也考慮進來，顧及朋友感受」，至於最後的結局，張立昂尷尬的說：「最後她是跟我在一起」，也還好後來好兄弟情感沒有變質，不算太壞的結果。除了在戲劇圈耕耘，張立昂同時也有著歌手身分，且大部分歌曲都是自己創作，蠟燭兩頭燒，他坦言「實在不好兼顧。」出道前就開始累積大量創作作品，對音樂有自己的堅持，且相較於戲劇，音樂方面較晚起步，所花費的時間也更長，張立昂的腦袋裡裝著許多不同的音樂創作想法，在演戲上又必須專注在該角色裡，同時兼顧創作者、演員、歌手身分，實在不容易。靠著《等一個人咖啡》爆紅的張立昂，對於成為男一的新生活會不會不適應？「很幸運，受到大家喜歡，當時機會對我來說很珍貴。」他也提到，那個當下心情興奮，只想著如何讓自己更進步，不過，經歷爆紅階段，張立昂更清楚意識到未來在音樂想走的路，「如果我寫的音樂、我的作品是因為迎合這個大眾的市場，我會不快樂」。目前37歲的張立昂與邵雨薇有過一段情，至今單身3年多的他，對於婚姻他坦言，「工作優先，若有遇到對象的話，就隨緣」，加上本身工作忙碌，目前戲劇跟音樂都在衝刺階段，他希望未來若遇到對的人，另一半能體諒演藝圈這行業生態。也為因張立昂在紐西蘭念大學，看到同學都已成家立業，他表示自己心裡很嚮往婚姻，「我20幾歲就想結婚」，但後來他衝刺事業，認為就算要結婚，也要有能力給家人好的生活，最後他再強調「現在要結的話也不排斥」。可能讓許多影迷聽得心花怒放。