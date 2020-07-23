李眉蓁記者會扯逝者　張雅琴暴氣譙「40歲還這麼嬌嫩」

國民黨高雄市長候選人李眉蓁爆出論文抄襲風波，今（23日）稍早，她在鏡頭前落淚宣布放棄中山大學碩士學位，盼為選情止血。不過在此之前，輿論對李眉蓁的危機處理滿是罵聲，「戰神主播」張雅琴昨晚在《年代晚報》對李眉蓁開轟：「妳都已經40歲，還這麼不明是非？還這麼嬌嫩？」
對於李眉蓁抄論文連錯字、標點符號都照抄，張雅琴忍不住痛罵：「妳連抄都抄不好！妳能幹嘛呢？」認為李眉蓁最大的錯誤就是沒有用心抄，「沒有改變一下，標點符號也抄，抄得太不合格了，抄都沒有認真的抄！」
而聽到李眉蓁在記者會上說：「我終於知道韓國瑜市長的心情，跟許崑源（已故高雄市議長）為什麼從17樓跳下去。」張雅琴更火大，「妳講這個什麼意思？我要拜託一下李眉蓁，妳都已經40歲，還這麼不明是非？還這麼嬌嫩？妳不但抄，還抄得太不用心！」
張雅琴直言，要是自己是李眉蓁「早就挫屎」，反正當選的機率微乎其微，「但我要留下人格。」張雅琴表示，自己雖然沒寫過碩士論文，但寫過碩士報告，「我們根本不敢抄，抄了被發現，名聲傳出去很難聽。」（編輯：楊穎軒）
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