「2020南方獎」入圍名單揭曉　為華人獨立電影發聲

為全球華人獨立電影發聲、總獎金近30萬的

「南方獎—全球華人影片競賽」入圍名單揭曉,本年度吸引共613件來自全球各地之參賽作品,再破南方影展徵件數新高!

為鼓勵全球華人影片創作,自2003年起南方影展創立「南方獎 ─ 全球華人影片競賽」,今年入圍名單精彩依然,最終以劇情長短片、紀錄、實驗、動畫類別,總計精選39部作品獲提名。評審表示,歷年觀察南方影展之投件者,多來自兩岸三地,而今年除了有韓國、星馬與泰國等地之優秀參賽者外,連遠自挪威、英國、愛沙尼亞、義大利、德國與美加等地,皆有參賽者投件,令人感到意外。2020「第20屆南方影展」將於11月6日至13日舉辦。

▲詹淳皓導演的《殘值》入圍最佳劇情長片。(圖/南方影展)

▲郭臻導演的《夜更》入圍最佳劇情短片。(圖/南方影展)

「南方獎 ─ 全球華人影片競賽」入圍影片如下:

【最佳劇情長片】

《裂流A Yang Pingdao Film》楊平道Ping Dao YANG /大陸China

《殘值Viatical Settlement》詹淳皓Chun Hao CHAN /臺灣Taiwan

《何蝦仔The Little Shrimp》陳志霖Chilam CHAN /大陸,美國China, USA

【最佳劇情短片】

《新民New Resident》張峻峰Jun CHONG /新加坡Singapore

《女兒牆Before and After》韓修宇Hsiu Yu HAN /臺灣Taiwan

《田中的紅旗幟Red Flag》吳季恩Zi En WU /臺灣、香港Taiwan, Hong Kong

《鐵樹開了花The Darkest Night》杜芷慧Tze Wei TOH /臺灣、馬來西亞

Taiwan, Malaysia

《往河流裡愛All the Things Belong to the River》方亮FANG Liang /大陸China

《光Eternal Sunshine》何旭輝Yuk Fai HO /香港Hong Kong

《夜更Night is Young》郭臻KWOK Zune / 香港Hong Kong

【最佳動畫片】

《Blanket Talk》李季恬、張珊嫚、彭家瑋Jennifer LI, Samantha CHANG, Chia Wei PENG /臺灣Taiwan

《當沉默來的時候When the Silence Comes》張郡庭Chun Ting CHANG /臺灣Taiwan

《30 Days of Shoegazing》卓霈欣Pei Hsin CHO /德國 Germany

《害怕被碰觸的女孩 A Girl Who’s Afraid of Touching People》黃亮昕Liang Hsin HUANG /臺灣、英國Taiwan, UK

《山川壯麗Little Hilly》黃勻弦,廖珮妤Yun Hsien HUANG, Pei Yu LIAO /臺灣Taiwan

《你讓我看起來像個怪胎You Make Me Look Like a Freak》楊竣傑Jyun Jie YANG /臺灣Taiwan

《綻放之種Blüte》劉靜怡Raito Low Jing Yi /臺灣Taiwan

【最佳實驗片】

《盛開Blooming》鄭凌云Ling Yun ZHENG /大陸、美國China, USA

《局部失明Localized Blindness》忻慧妍Yan Wai YIN /香港Hong Kong

《火車、尼莫點、人造衛星與椋鳥The Train, Point Nemo, Astronaut and Starling》林子桓Tzu Huan LIN /臺灣Taiwan

《記憶中混濁的霧是我的畫像Stay If You Can/ Go If You Must》葉奕蕾Elysa Wendi /香港Hong Kong

《暴動之後,光復之前After the Riots, Before the Liberation》姚仲匡Chung Hong IU /香港Hong Kong

《飆風嬰兒島Soaring Baby Island》邱元男Yuan Nan CHIU /臺灣Taiwan

《30歲之旅At the Age of...》張若涵Johan CHANG /臺灣Taiwan

【最佳紀錄片】

《世界的形狀Shape of the World》趙煦ZHAO Xu /大陸 China

《阿姨Ayi》Aël Théry, Marine Ottogalli /法國 France

《房間525 Room 525》葉奕蕾、李偉盛Elysa Wendi, Wai Shing LEE / 香港Hong Kong

《大海的孩子Children of the Sea》唐國威Guo Wei TANG /大陸China

《一念A Decision》陳志漢Chih Han CHEN /臺灣Taiwan

《海峽Letters to Buriram》吳敏旭Min Wook OH /南韓 South Korea

【人權關懷獎】

《逃跑的人The Lucky Woman》曾文珍Wen Chen TSENG /臺灣Taiwan

《流麻溝女思想的Freemale》陳育青Yu Ching CHEN /臺灣Taiwan

《母親的呼喚Freedom Under the Wall》林治文Chih Wen LIN /臺灣Taiwan

《風吹布動Stories of Pang Jai》羅志明 Jimmy LO / 香港 Hong Kong

【台南影像獎】

《醉甜Zui Tian》陳冠萍Guan Ping CHEN /臺灣Taiwan

《除夕夜狂奔In the Eve For Love》石宛玉Wan Yu SHIH /臺灣Taiwan

《一狗Caninity》廖崇傑Chuang Chieh LIAO (Eagle LIAO) /臺灣Taiwan

《三菜一湯Daily Table》侯珀汶Po Wen HOU /臺灣Taiwan

《阿龍的金海當舖Lung's Pawn Shop》蘇柏睿Po Jui SU /臺灣Taiwan

「第20屆南方影展」之