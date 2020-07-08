明年7月6日退出WHO　美國正式致函通知聯合國

據美國《 CNBC 》當地時間週二（ 7 日）報導，在境內新型冠狀病毒（ COVID-19 ）累計確診人數飆高至近 3 百萬人的同時，美國政府資深官員證實，已經正式通知聯合國秘書長古特雷斯（ António Guterres ），將在 2021 年 7 月 6 日之前退出世界衛生組織（ WHO ）。
一名資深的高級官員向《 CNBC 》證實這項消息，聯合國發言人杜雅里克（ Stephane Dujarric ）也表示，已收到美國總統川普的決定，秘書長古特雷斯正在和 WHO 核對美國是否滿足所有退出的條件。依據美國 1948 年加入世界衛生組織所制定的條件，美國要退出 WHO 必須提前 1 年通知，並履行剩下的財務義務。
今年 4 月川普表示，由於 WHO 對冠狀病毒隱瞞、嚴重處理不善，他已暫停了美國對該組織的資助。5 月川普又宣布，因為 WHO 濫用資金、與中國關係過於密切，甚至讓中國擁有主導權，致函組織若不作出改革將打算離開組織。而副總統彭斯（ Mike Pence ）在接受福斯新聞《 FOX News 》採訪時表示，現在絕對是正確的時機和 WHO 分手。
這 1 年之內，仍然有許多因素會影響美國是否真的會退出 WHO ，最主要的兩個變數是 11 月的總統大選，以及國會是否同意。民主黨總統提名候選人拜登（ Joe Biden ）表示，如果他在大選擊敗特朗普，他將在任職的第一天讓美國重新加入世衛組織。眾議院議長佩洛西（ Nancy Pelosi ）形容，在 WHO 協調全球對抗 COVID-19 的過程中，這確實是一種毫無意義的行為。而依照美國法律，總統是否能單方面授權退出 WHO 又是個議題。
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