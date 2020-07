明年7月6日退出WHO　美國正式致函通知聯合國

據美國《 CNBC 》當地時間週二( 7 日)報導,在境內新型冠狀病毒( COVID-19 )累計確診人數飆高至近 3 百萬人的同時,美國政府資深官員證實,已經正式通知聯合國秘書長古特雷斯( António Guterres ),將在 2021 年 7 月 6 日之前退出世界衛生組織( WHO )。一名資深的高級官員向《 CNBC 》證實這項消息,聯合國發言人杜雅里克( Stephane Dujarric )也表示,已收到美國總統川普的決定,秘書長古特雷斯正在和 WHO 核對美國是否滿足所有退出的條件。依據美國 1948 年加入世界衛生組織所制定的條件,美國要退出 WHO 必須提前 1 年通知,並履行剩下的財務義務。今年 4 月川普表示,由於 WHO 對冠狀病毒隱瞞、嚴重處理不善,他已暫停了美國對該組織的資助。5 月川普又宣布,因為 WHO 濫用資金、與中國關係過於密切,甚至讓中國擁有主導權,致函組織若不作出改革將打算離開組織。而副總統彭斯( Mike Pence )在接受福斯新聞《 FOX News 》採訪時表示,現在絕對是正確的時機和 WHO 分手。這 1 年之內,仍然有許多因素會影響美國是否真的會退出 WHO ,最主要的兩個變數是 11 月的總統大選,以及國會是否同意。民主黨總統提名候選人拜登( Joe Biden )表示,如果他在大選擊敗特朗普,他將在任職的第一天讓美國重新加入世衛組織。眾議院議長佩洛西( Nancy Pelosi )形容,在 WHO 協調全球對抗 COVID-19 的過程中,這確實是一種毫無意義的行為。而依照美國法律,總統是否能單方面授權退出 WHO 又是個議題。※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您:因應新冠肺炎疫情,疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施,國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀,請撥打「」專線,或「」,並依指示配戴口罩儘速就醫,同時主動告知醫師旅遊史及接觸史,以利及時診斷及通報。