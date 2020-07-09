泰國顏值實力兼具帥哥　盤點五大男星

（圖／翻攝自IG）

（圖／翻攝自IG）

除此之外，他也曾公開表示周杰倫是他兒時偶像，合影之餘難掩興奮之情。（圖／翻攝自IG）

（圖／翻攝自IG）

（圖／翻攝自IG）

（圖／翻攝自臉書）

（圖／翻攝自推特）

（圖／翻攝自IG）

出演過2019熱門泰國電影《就愛斷捨離》男主角和《可以把哥哥退貨嗎？》主演的Sunny可說是當紅炸子雞，身高185公分的他擁有超高顏值和演什麼像什麼的實力，由於爸爸是泰國、新加坡混血兒，而媽媽是法國人，讓他在人群中十分亮眼。不過外型看似正經冷酷的他其實超愛搞怪，不怕扮醜，私底下模樣可愛又有趣，憑藉高超演技和反差親民個性圈粉無數。身為華裔泰國人的Mike D.Angelo曾翻拍過《浪漫滿屋》和《一吻定情》而打開在中國市場的知名度，原本在泰國為偶像歌手的他，轉往中國市場演出偶像劇，獲得不錯的成績。除此之外，他也曾公開表示周杰倫是他兒時偶像，合影之餘難掩興奮之情。泰國一線男星的Mik是泰國和丹麥的混血兒，曾出演不少知名偶像劇，例如《霸道黑幫老大愛上我》或《尋愛魔力》，擁有188公分的他站在任何女明星旁邊都是大長腿，十分吸睛。曾經出演過知名電影的《模犯生》的Benjamin是泰國和英國混血，一開始以歌唱比賽出道，後來從事演藝工作。雖然目前戲劇作品不多，但在不少MV中能看到他的身影。因《初戀那件小事》風靡全亞洲的Mario可說是無人不知無人不曉，近期擔綱泰國選秀節目評審，近期作品則有《見鬼的戀愛季節》。長期身為廣告代言寵兒的Mario Maurer是德國和泰國華裔混血兒，俊秀的外型讓人過目難忘，更被封為泰國第一帥。