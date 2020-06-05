專訪／莊秀石愛電影成痴　長春戲院成藝術電影天堂

▲莊秀石人生最大的興趣與愛好就是電影，還將當年的長春戲院轉型為藝術電影戲院，成為許多電影人心目中的天堂。。（圖／記者陳明安攝）

不抽菸、不喝酒、不玩車，甚至連汽車駕照都沒有的六福旅遊集團總裁莊秀石，人生最大的興趣與愛好就是電影，談起電影，莊秀石說的每句話都帶著興奮笑容，愛電影成癡的他，當年還在集團旗下的六福皇宮地下室設立大千戲院，全場只有 30 座位，是不少夫妻及情侶的回憶，也是台灣第一家五星級飯店內的電影院。





六福旅遊集團早期是醬油工廠起家，後來醬油工廠因故關閉，創辦人莊福就在工廠原址興建遠東大戲院，回憶起與電影的淵源，莊秀石表示，當時遠東大戲院是全台最大、最豪華的電影院，學生時期唯一的娛樂就是看電影。





莊秀石從政大新聞系畢業後，就在自家的遠東大戲院擔任排片員，要從眾多影片中尋找觀眾喜愛的內容，但受限於當時政府配額限制，外國電影往往都要等上數年才可以在台灣上映。





莊秀石回憶， 1964 年的歐洲電影《百劫紅顏》，首集在台灣相當賣座，但他買進第 2 集後，排片上映竟然要等 4 年以後，「人家 3 、 4 集都演完了，我第 2 集才出來！」他還透露，當時很多同業會去買便宜 3 級片去排隊，等到要上映前檢查不過，再置換成要真正要上的影片，甚至還會把名額高價出售，「但我不做那種事！」展現身為電影人的堅持與骨氣。





六福客棧開業不久碰上中美斷交危機，莊福只能將遠東大戲院轉手，挽救六福客棧，還好最後挺過難關，並於 1983 年買下隔壁的大樓開設長春戲院， 2000 年在莊秀石的推動下，長春戲院開始深耕藝術電影電影市場，成為許多電影人心目中的天堂，即使後來由國賓影城接手，仍然保留給藝術電影一片原地。





後來莊秀石籌備六福皇宮，地下 2 樓的空間就保留給大千戲院，「空閒的位置太多，不曉得要做什麼。」莊秀石開玩笑這樣說，但大千戲院卻成為當時台灣五星級飯店開設電影院的創舉，光是為了營業許可就費了不少心思，後來這裡也成為不少夫妻及情侶的美好回憶。



▲莊秀石退休後，將心力投注在最愛的電影中，近十年來他開始著手整理台灣電影譯名百科。（圖／記者陳明安攝）

電影對莊秀石的影響可不只這些，六福村裡面的設施，很多都是從電影中找到靈感，像是阿拉伯皇宮的阿里巴巴與四十大盜、飛毯等，美國西部村則是以經典西部電影「 OK 牧場大決鬥」為背景規畫。





莊秀石退休後，有更多時間可以投入最愛的電影中，甚至開始整理台灣電影譯名資料，匯集上萬部電影資訊分門別類，每天至少花 4 、 5 個小時整理，外人看似枯燥的工作，他卻樂在其中，期許有一天這些資料可以出版，不是為了賺錢，只為了圓自己的一個夢想。



