大學生該買「筆電」vs. 「機車」　這款旗艦車終結論戰！

▲究竟現代大學生的「核心裝備」是什麼，NOW民調講齁哩哉！。（圖／翻攝NOW民調）

▲JET SR承繼2015 年的 JET S 車系，經過不斷演變進化而來。（圖／NOWnews攝）

▲霸氣外露的頭燈尾燈，替玩家們一次改到位。（圖／NOWnews攝）

▲USB QC 3.0 充電座可是騎車出遊不可或缺的把妹神器。（圖／NOWnews攝）

▲一輛旗艦好車豐富4年滿滿大學生活。（圖／NOWnews攝）

回顧學生時期，高中苦讀3年終於熬出頭，步入夢寐以求的大學生活，脫胎換骨「轉大人」，象徵學子們開始為自己「做主」，像是能掌控自己的時間，完成未來4年的志向；手邊也會出現各種物質配備，有全新的電腦、機車，來解鎖各種大學生的「必修學分」，網路上就有大學新生發起「上大學要先買機車還是筆記型電腦」的討論，而NOW民調近日也進行實測，試圖解開萬年無解的大哉問。時序來到了6月的畢業潮，同時代表下一波新生報到即將來臨，NOW民調打鐵趁熱，立即進行實測，對於現代大學生心中的首選「核心裝備」是什麼。經過調查結果顯示，機車略勝筆電一籌，而多數人認為，大學生先買機車的好處前三名在於「方便通勤」、「方便出遊」、「結交異性」，另外，注重「性能」、「品牌」、「配備」也是現在大學生的首要考量。說到買車，不少人一定都曾幻想過人生第一輛機車，會長什麼模樣，想必不是初階的買菜車，也不是主打 CP值的中階車款，對於男大生來說，除了性能夠應付一般通勤、出遊，一輛尊爵不凡，外型帥潮的車款，更是封最有自信的介紹涵。細數近來旗艦車型，年輕又帶有狂野魄力，再根據民調結果的關鍵字熱搜下，SYM的 JET SR 可說是一時之選，承繼2015 年的 JET S 車系，經過不斷演變進化，2020 年 SYM 推出符合七期環保法規 JET S 的同時，全新機種 JET SR也應運而生，除了具有血統優勢，這次改版讓人眼睛一亮的，就是那超具張力的外型變化。可以看出JET SR整體車型比前代系列更顯霸氣，而受車友、玩家極度關注的就是大燈配置上「劍走偏鋒」，將鷹眼燈罩移除、大膽改以外露式LED 魚眼燈具組， 另外，倒J型後尾燈也換成光條式 LED 呈現，這些專業玩家的配備，全都在原廠車的標配裡華麗登場，一次改到位。除了車體外型上的大禮包之外，性能給予全新 R 世代引擎、傳動組設定改變，對於安全、便利上的升級，也增加了雙黃警示燈、全車重量減輕 3kg。要給予異性一個貼心的好印象，USB QC 3.0 充電座，讓聯誼、約會更加無往不利。面對即將到來的開學季，新生們準備如何開啟全新的4年人生了嗎？不管是選擇機車還是筆電，正值黃金時期的階段，每分每秒都不能敷衍帶過，該如何有效「把握時間，掌握方向」，相信旗艦車款JET SR，不僅能帶你進入學術殿堂，融入大學新生活，更能豐富4年黃金階段不留白。