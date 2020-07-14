影／台版新天地教？「仙女班」送女兒服侍　網批：超噁

▲ 自稱「五教共主｣的少龍徐浩城，利用人心脆弱一面進行宗教洗腦。（圖／老王 授權）

▲ 少龍利用末日宣言，洗腦信眾捐錢。（圖／老王 授權）

自稱「五教共主」華興靈修中心負責人少龍（徐浩城），涉嫌以靈修「仙女班」為由，專收三十歲以下單身女信徒，甚至有不少父母將自身子女送進其仙女班靈修服侍，未料卻遭上下其手、猥褻及性侵得逞。整起事件曝光後，網友紛紛直嘆根本是「台版新天地教」，網紅「老王」將整起事件製作懶人包，信徒迷信程度也讓網友瞠目結舌：「實在是太誇張」！根據檢警長期蒐證，少龍涉嫌以宗教理念，廣收信徒騙取「捐款」、成立「仙女班」，受害人數相當驚人，該靈修中心甚至成立電子檢驗公司、唱片行。「仙女班」成員白天在檢驗公司上班、晚上集中住在靈修中心，被迫集中管理，名為禪修，實為「監控」。隨著新聞曝光，爆料者一一出現，網友發起一人一信向總統蔡英文請求調查，最終檢方訊後認定涉犯詐欺、強制猥褻等罪嫌，將少龍（徐浩城）繩之以法。影片最後老王也呼籲民眾，宗教信仰是一種精神寄託，千萬不可迷信，他也指出三點「邪教特徵」：網友也紛紛在影片底下留言：「就是有這些噁心的人，宗教才一直被汙名」、「沉迷跟虔誠真的只有一線之差」，也有自家是宮廟出身的網友表示：「我們家人也是開宮廟的，但他都認為要神也要人，有什麼病痛要先找醫生，宗教只是輔助」（ 影音編輯：謝美伶 )