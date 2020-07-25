交友軟體買VIP！腹肌哥「約妹看海」下場慘　遊客全猛看

▲網友表示自己再交友軟體遇到「騙很大」的對象。（圖／翻攝自 Dcard ）

想找到真愛前可得先拜一下月老了！交友軟體盛行的年代，除了要聊得來之外，長相也是不少人列入交往的條件。近日就有一位「腹肌哥」載了交友軟體還心一橫升級成「 VIP 會員」，希望認識適合他的妹子。沒想到當他約了網友到白沙灣看海時，一見面真面目卻讓他心中大喊「騙很大」，就連遊客都笑虧「這一定是真愛」。最近有位腹肌哥在《 Dcard 》上分享自己用交友軟體的經驗，他透露自己身材不錯，具有 179 公分、80公斤的健壯體型，當他付費升級成交友軟體的 VIP 會員後，果然成功約到妹子一起去看海。只是他怎麼想都沒想到，開車去載本人卻發現本尊和照片差很大，沒想到一問之下，對方才承認真實年齡比原稱的 27 歲還要再多 10 歲。不僅如此，原 Po 還表示「體重她說以前真的 48 公斤，我怎麼看都有 88！」，仔細一看，他更發現她腳穿了一雙 10 公分的厚度夾腳拖，還解釋「 NBA （美國職籃球員）不都是穿高鞋量身高」，結果到了沙灘「一下車根本全場行注目禮，旁邊帶一個 153/88 的女生，又大我 10 歲」，原 Po 更發現，原來她連 Line 和 IG 都是盜圖的照騙仔，最後氣得決定直接封鎖和檢舉。此外，原 Po 還抱怨，當時到了白沙灣還一直聽到有遊客說這一定是真愛，讓他超無奈，不少網友就紛紛安慰他「真慘，這就是我寧願母單 20 年，也不要用交友軟體的原因，看過太多了」、「兩個 VIP 的相遇」、「以後是不是要先視訊再約」。不過也有網友表示其實身材外貌不是重點，有沒有誠實對待彼此才是關鍵。（編輯：楊智傑）