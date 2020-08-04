女子靠吃水果減肥　營養師曝：恐越吃越胖變脂肪肝

現代人為了追求完美身材，實驗各種減肥撇步，像是有許多人就會不吃晚餐、不吃任何東西，肚子餓就以一大盤水果代替，認為水果熱量低，所以多吃一點也沒關係，但營養師警告，吃錯水果可能越吃越胖。聯安診所王貞云營養師提醒，千萬別掉入隱藏陷阱，想把水果當減重聖品，必須先搞清楚幾大重點。像是水果不適合取代正餐，現在市售水果為求香甜可口大都經過改良，水果中的許多糖份可能都遠遠超出想像，而當糖份攝取遠遠高過身體的需要量，就會產生多種健康的危害。而且這些糖份在肝臟代謝後，一部分會以三酸甘油酯的形式被儲存在體內，一旦累積過多，就會造成脂肪肝，臨床上也因此常常看到許多身形較瘦的民眾有脂肪肝的現象。糖份攝取過量，除了身形會跟著走樣之外，也會增加胰島素抗性，埋下血糖過高、糖尿病的隱憂。此外也可能會影響尿酸的代謝，因此千萬別小看糖份對身體的影響。再來就是水果不要太晚吃，盡量晚上八點前吃，王貞云表示，高血糖、糖尿病者就不建議空腹吃水果，較不利於穩定血糖，一般人也盡量避免晚上八點後食用，且選擇低甜度的水果較好，因為晚上人體代謝較慢，就更容易導致血糖升高或脂肪囤積。另外水果選擇也有訣竅，GI值又稱為升糖指數，起初是針對糖尿病患的飲食規劃提出之概念；主要是將食物在吃下肚2小時後，以0~100來呈現血糖提升幅度的高低，現今許多民眾也可參考其數值來作為挑選水果的參考依據，王貞云建議以低GI值的水果為優先選擇：像是芭樂、奇異果、櫻桃、蘋果、梨子、柳橙等。