全台第一瓶　突破傳統機能茶！天然蔬果加綠茶很不同

健康意識抬頭，不少人在挑選飲品漸漸從單純解渴，轉為同時注重機能性訴求。市面上講求幫助體內環保的飲品那麼多，喝進去的到底是什麼？原料是否天然？長期飲用對身體有無負擔？這些都是不少現代人所追求的。業界領導品牌悅氏推出全台第一瓶蔬果茶「六茶」，擁有3項專利、獨家配方、六樣天然食材，成為新一代機能茶飲界的最佳選擇！



突破傳統機能茶飲市場的悅氏「六茶」



▲突破傳統機能茶飲市場的悅氏「六茶」。（圖/悅氏提供）

「悅氏六茶」以綠茶作為基底，加入六大天然素材，打造全台首創蔬果茶飲。 以天然的蔗糖取代代糖，喝起來清爽少負擔 ，搭配時尚輕盈感的包裝，清新又超具質感。



六大天然食材



▲六樣天然食材。（圖/shutterstock） 大白芹：含有黃酮類化合物，也有豐富的纖維素和礦物質。具有增強人體抵抗力、降血壓、降血脂、保護心血管和增強機能免疫力等作用。



黑木耳：含有豐富的水溶性纖維和多醣體。有助於調節體內膽固醇的代謝，降低罹患心血管疾病的風險。且黑木耳熱量低，卻可以提供飽足感，有助於增強代謝，幫助減重。



冬菇：俗稱香菇，具有高蛋白、低脂肪、多醣、多種氨基酸和多種維生素的菌類食物。能延緩衰老、降膽固醇、可預防動脈硬化、肝硬化等疾病。



洛神花：可清熱去火、保養嗓子，平衡體內酸鹼值的功效。還能消除疲勞及便秘，促進新陳代謝，有活血補血功能、對養顏美容也很好。



仙楂：仙楂果實中含有山楂酸、酒石酸、拘椽酸、黃酮類、內脂、苷類、解酒酶及糖類、維生素B2、維生素C。能促進消化、調整脾胃功能、幫助腸胃代謝。



