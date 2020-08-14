全台第一瓶　突破傳統機能茶！天然蔬果加綠茶很不同

健康意識抬頭，不少人在挑選飲品漸漸從單純解渴，轉為同時注重機能性訴求。市面上講求幫助體內環保的飲品那麼多，喝進去的到底是什麼？原料是否天然？長期飲用對身體有無負擔？這些都是不少現代人所追求的。業界領導品牌悅氏推出全台第一瓶蔬果茶「六茶」，擁有3項專利、獨家配方、六樣天然食材，成為新一代機能茶飲界的最佳選擇！
突破傳統機能茶飲市場的悅氏「六茶」
「悅氏六茶」以綠茶作為基底，加入六大天然素材，打造全台首創蔬果茶飲。 以天然的蔗糖取代代糖，喝起來清爽少負擔 ，搭配時尚輕盈感的包裝，清新又超具質感。
六大天然食材
大白芹：含有黃酮類化合物，也有豐富的纖維素和礦物質。具有增強人體抵抗力、降血壓、降血脂、保護心血管和增強機能免疫力等作用。
黑木耳：含有豐富的水溶性纖維和多醣體。有助於調節體內膽固醇的代謝，降低罹患心血管疾病的風險。且黑木耳熱量低，卻可以提供飽足感，有助於增強代謝，幫助減重。
冬菇：俗稱香菇，具有高蛋白、低脂肪、多醣、多種氨基酸和多種維生素的菌類食物。能延緩衰老、降膽固醇、可預防動脈硬化、肝硬化等疾病。
洛神花：可清熱去火、保養嗓子，平衡體內酸鹼值的功效。還能消除疲勞及便秘，促進新陳代謝，有活血補血功能、對養顏美容也很好。
仙楂：仙楂果實中含有山楂酸、酒石酸、拘椽酸、黃酮類、內脂、苷類、解酒酶及糖類、維生素B2、維生素C。能促進消化、調整脾胃功能、幫助腸胃代謝。
梅精:梅子本身富含多種礦物質及有機酸。消除疲勞、整腸、瘦身美容，是現代人眼中多功能的健康食品。梅子還能解三毒（食物毒、血液毒、水中毒），可穩定血壓。
3項醫學大學專利授權
【中華民國專利第1688396號】改善高血肪症、動脈粥狀硬化及肥胖之水萃取物。
【中華民國專利第1347190號】可預防動脈粥狀硬化之草本組合物、其萃取物，及由該萃取物所製成的保健產品。
【美國專利第10,238,701號】草本組合物，預防或治療高血脂、動脈粥狀硬化及肥胖。
水萃工法讓食材的精華達到最極致
不同於一般茶飲，悅氏六茶以獨家水萃工法萃取六大天然素材精華， 除了使用100%純芹菜汁；黑木耳和冬菇皆以加水熬煮方式萃取４小時，其中冬菇除乾香菇之外亦選用新鮮香菇；梅精採用青梅熬煮３日，每50公斤青梅只取１公斤青梅汁；洛神和仙楂也都是使用水萃法萃取。這樣精密製程讓食材的精華達到最極致。讓你喝進去的每一口都是好的成份。
不同於一般市售機能茶飲，悅氏六茶除了茶味更融入蔬果清甜，一口入喉就能感受到最直接的天然風味與清爽的茶香味。看準國人重視健康的趨勢，悅氏推出這款蔬果茶飲，能驅動體內循環、有效促進腸胃蠕動，同時更減少體內負擔。