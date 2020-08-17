🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

影／他對你有好感嗎？男人喜歡你的六個表現

影像中心/綜合報導
calendar_today2020-08-17 18:00:15

▲Youtuber「77老大」分享六件男人喜歡你的六個表現。（圖／77老大）
▲Youtuber「77老大」分享六件男人喜歡你的六個表現。（圖／77老大）
大家常說愛在曖昧不明時最美，但無止盡的曖昧，也讓這段感情逐漸模糊。

在曖昧中，總是無法確定對方到底喜不喜歡我，摸不著對方的心意，讓曖昧最美也最辛苦，YouTuber「77老大」分享六件男人喜歡你的六個表現，看穿他對你到底有沒有好感，讓曖昧中的各位，心情不再坐雲霄飛車，趕快看看他是不是也有這些舉動。

▲牢記生活中的細節或你不經意說出的一句話。（圖／77老大）
▲牢記生活中的細節或你不經意說出的一句話。（圖／77老大）
⦁ 記得你的小事

一個男生願意花心思去觀察你的喜惡，並且記在心裡，連不經意說出的一句話，他也都記得。

⦁ 把你放在未來和計畫裡面

經常把「我們」放在嘴邊，在人生未來的藍圖裡，給你一個位置，讓你能夠參與他的生命。

▲對你有好感的男生在他們的字典裡，沒有順不順路的問題。（圖／77老大）
▲對你有好感的男生在他們的字典裡，沒有順不順路的問題。（圖／77老大）
⦁ 不只一次送你回家

不論順不順路，只要男生不只一次送你一次回家，肯定是喜歡你，若不喜歡你，連跟你搭捷運都嫌太擠。

⦁ 取特別的綽號或暱稱

取特別的綽號這個行為，就好像屬於你們彼此的秘密。

⦁ 介紹家人朋友

若一個男生不想把家人、朋友介紹給你，甚至連你的朋友都不想認識，或是連你的生活都不想參與的話，可能要小心他只是想和你發生「短暫」的關係。若一個男生喜歡你，他會迫不及待的把家人及朋友介紹給你認識，共同分享這份喜悅。

⦁ 會去尋找你

如果在眼角的餘光中，發現他一直在偷瞄你，當你轉頭，發現他的眼神又飄走，這稱為「眼神的尋找」。趁機換座位更靠近你一點，希望能多跟你有話題，或增加互動，這稱為「身體的尋找」。（實習編輯：林祐瑄）

 

關鍵字

感情問題 好感 如何知道他喜歡我 曖昧 77老大

NOW民調中心

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

[PR]通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

[PR]港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽