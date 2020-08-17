影／他對你有好感嗎？男人喜歡你的六個表現

在曖昧中，總是無法確定對方到底喜不喜歡我，摸不著對方的心意，讓曖昧最美也最辛苦，YouTuber「77老大」分享六件男人喜歡你的六個表現，看穿他對你到底有沒有好感，讓曖昧中的各位，心情不再坐雲霄飛車，趕快看看他是不是也有這些舉動。
⦁ 記得你的小事
一個男生願意花心思去觀察你的喜惡，並且記在心裡，連不經意說出的一句話，他也都記得。
⦁ 把你放在未來和計畫裡面
經常把「我們」放在嘴邊，在人生未來的藍圖裡，給你一個位置，讓你能夠參與他的生命。
⦁ 不只一次送你回家
不論順不順路，只要男生不只一次送你一次回家，肯定是喜歡你，若不喜歡你，連跟你搭捷運都嫌太擠。
⦁ 取特別的綽號或暱稱
取特別的綽號這個行為，就好像屬於你們彼此的秘密。
⦁ 介紹家人朋友
若一個男生不想把家人、朋友介紹給你，甚至連你的朋友都不想認識，或是連你的生活都不想參與的話，可能要小心他只是想和你發生「短暫」的關係。若一個男生喜歡你，他會迫不及待的把家人及朋友介紹給你認識，共同分享這份喜悅。
⦁ 會去尋找你
如果在眼角的餘光中，發現他一直在偷瞄你，當你轉頭，發現他的眼神又飄走，這稱為「眼神的尋找」。趁機換座位更靠近你一點，希望能多跟你有話題，或增加互動，這稱為「身體的尋找」。（實習編輯：林祐瑄）