貢丸冷凍後變冰磚！妻目睹老公「一刀下去」　下場悲劇了

親自下廚不但可以讓自己吃得營養、安心，也能改變菜色增添日常生活的趣味，而為了方便保存，不少人就會特地買能冷凍的食材，等到要吃的時候再取出解凍，不過近日就有一名人夫發現，自己家買來的冷凍貢丸竟然「團結」在一起，彷彿變成一塊冰磚，只想取其中幾顆的他竟然腦洞大開一刀下去，結果曝光後就連老婆也傻眼了。





這名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》就提到自己到好市多買了一款貢丸放在家裏的冰箱冷凍，沒想到要拿出來解凍時卻發現，所有貢丸都「結歸丸」（台語）變成了一塊，原PO就無奈表示「請問有買的消費者們，我如果只想要兩顆就好，該怎麼不解凍讓他們分開？」，此外他也補充最後自己是「有稍微用水沖一下，然後用刀子切開，晚餐我老婆問，這貢丸怎會是方的.......」。

畫面曝光後，這個困擾原PO的問題也引起不少社團內網友討論，有不少網友就傻眼表示「怎麼會有人這麼天才」、「這包我真的也分不開，超硬」、「這包以前摔的開，但我這次買，打開真空還是摔不開，後來終於分開才發現他好像根本不是一顆一顆的，很像一大團肉做好再刻切痕上去」、「我也是用刀子切，形狀沒關係，好吃最重要」。

▲原PO無奈表示這「結歸丸」的冷凍貢丸實在不好處理。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

有趣的是，許多網友也分享自己遇到這種情況，都會毫不猶豫地往地面、流理臺敲，「我啊罵都用摔的」、「我會丟地上摔一摔」、「往牆壁丟就開了」、「我曾用力摔，結果流理台破了！從此以後不買這種大包裝的肉了」、「只要團結在一起的，我都往牆上撞」、「先破真空再敲就很容易分開了」。

不過也有民眾就提醒原PO，其實這類冷凍食材在買回家放在冰箱前，就可以自行分裝、冷凍了，另外也有內行表示「一般退冰無論常溫、泡水，都會因為溫差過大導致原味流失，比較好的退冰方式是放4度冷藏冰箱，約8小時後（隔夜的意思）重新分裝，再入冷凍時可以95%保持出廠原味！」（編輯：楊智傑）