家中該不該全換LED燈？內行揭「關鍵優缺點」：超有感

如何打造理想的居住空間，是不少租屋族、小家庭的目標，而不少人也會考慮到室內裝潢和未來的生活實用性，近來就有網友表示，自己想將家裡壞掉的燈泡改成LED燈泡，同時思考是否要順勢將家中所有燈炮換掉，希望能達到省電功效，而不少網友看到這篇文章後也陸續分享了自己的經驗，話題掀起眾人討論。
原PO在PTT上提問「家裡的燈泡應該開始換成LED嗎」，同時說明自己因為生理因素，眼睛對色溫比較敏感，因此自己住家當中通常會習慣使用傳統燈泡，不過最近家裡的燈泡剛好壞了，因此他就猶豫是否該換用較省電的LED燈，不過他也提到根據以往經驗，自己若在全都是LED燈泡的房間內待久了，眼睛就會不舒服，因此在代表了色溫與省電的兩款燈炮之間猶豫不決。
文章曝光後，就有許多網友留言建議原PO選用色溫相對較低的LED燈炮，「選色溫低一點就不會那麼刺眼」、「冷光、暖光、自然光的LED都試試吧，應該會有比較順眼的」、「別撐阿，感覺顏色變綠就該換了」、「選低色溫，尤其不夠亮的地方」、「全換，電費會有感，建議用黃光的，因為LED亮很多，用黃的剛好，用白的太亮、色溫也不對」。
不過也有網友提出LED燈泡的耐用度的問題，部分網友就認為雖然LED燈炮真的省電，但要仔細評估後LED燈泡的使用壽命才有保證，有民眾就分享自己使用後的經驗「省電燈泡最容易壞，再來才是LED」、「我用LED的經驗是表定壽命一半不到」、「LED的長壽命根本騙人，打三折差不多」，但也有網友表示「LED整間房子加起來20顆，用4年沒壞過半顆」、「我家用了2年以上，跟新的差不多」。
根據經濟部能源局網站建議，照明應配合照度標準要求設置，建議選用符合節能標章規範之LED省電燈具。同時，採用LED燈型燈管（泡），較省電燈型燈管（泡）約50%以上用電量。
至於如何讓LED燈泡長壽？經濟部標準檢驗局網站則提到，溫度過高是造成LED燈泡壽命縮短最大主因，高溫會影響LED燈泡內部晶片，使LED燈泡過熱。溫度越低，LED燈泡的壽命週期越長，效率越高，亮度越強。若將LED燈泡安裝於密閉式燈具，因空氣不流通會造成溫度上升，使LED燈泡無法立即散熱，出現光衰問題，因此要避免將LED燈泡安裝在密閉不透氣的燈具、容器或空間。（編輯：楊智傑）