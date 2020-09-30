家中該不該全換LED燈？內行揭「關鍵優缺點」：超有感

如何打造理想的居住空間，是不少租屋族、小家庭的目標，而不少人也會考慮到室內裝潢和未來的生活實用性，近來就有網友表示，自己想將家裡壞掉的燈泡改成LED燈泡，同時思考是否要順勢將家中所有燈炮換掉，希望能達到省電功效，而不少網友看到這篇文章後也陸續分享了自己的經驗，話題掀起眾人討論。

原PO在PTT上提問「家裡的燈泡應該開始換成LED嗎」，同時說明自己因為生理因素，眼睛對色溫比較敏感，因此自己住家當中通常會習慣使用傳統燈泡，不過最近家裡的燈泡剛好壞了，因此他就猶豫是否該換用較省電的LED燈，不過他也提到根據以往經驗，自己若在全都是LED燈泡的房間內待久了，眼睛就會不舒服，因此在代表了色溫與省電的兩款燈炮之間猶豫不決。

▲換燈泡前不少民眾會到賣場實際看過才能做決定。（圖／取自《Pixabay》）

文章曝光後，就有許多網友留言建議原PO選用色溫相對較低的LED燈炮，「選色溫低一點就不會那麼刺眼」、「冷光、暖光、自然光的LED都試試吧，應該會有比較順眼的」、「

」、「選低色溫，尤其不夠亮的地方」、「全換，電費會有感，建議用黃光的，因為LED亮很多，用黃的剛好，用白的太亮、色溫也不對」。

不過也有網友提出LED燈泡的耐用度的問題，部分網友就認為雖然LED燈炮真的省電，但要仔細評估後LED燈泡的使用壽命才有保證，有民眾就分享自己使用後的經驗「省電燈泡最容易壞，再來才是LED」、「我用LED的經驗是表定壽命一半不到」、

，但也有網友表示「LED整間房子加起來20顆，用4年沒壞過半顆」、「我家用了2年以上，跟新的差不多」。

根據

（編輯：楊智傑）