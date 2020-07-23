無力又常跌倒　肌少症是高齡失能的幫兇

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▲臺中榮總灣橋分院復健科楊振亞醫師。

肌少症的定義為骨骼肌質量和功能的下降，是高齡症候群的表徵之一，根據研究台灣65歲以上的國民肌少症盛行率高達14.4%臺中榮總灣橋分院復健科楊振亞醫師表示，家中長者若是時常抱怨肌肉有疼痛、發麻及無力的症狀，建議民眾儘速帶長者就診，由復健科醫師進行詳細的評估和檢查。日前有位約70歲的羅姓民眾，他平日喜歡騎著自行車到市場買食材，回家烹煮成喜愛的料理，但羅姓民眾的兒女近期發現，她父親變得不愛外出，連最愛的料理也不再烹煮，在家常無故跌倒，甚至體重下降，使其擔憂不已，送醫後經診斷，並排除其他可能造成此情形的病症後，才發現羅姓民眾原來罹患「肌少症」，在經飲食調理及復健後，羅姓民眾現在逐漸恢復以往活力了。楊振亞建議，民眾可以從以下幾個徵兆留意家中長者是否有疑似肌少症的問題，其中包括：1.在六個月以內非刻意的體重減輕達五公斤以上2.在一年內摔倒達兩次以上3.行走速度變慢、變吃力4.無法執行以前可以輕易做到的家事，例如將毛巾擰乾、從無扶手的椅子起身站立。楊振亞提醒民眾，不要忽視「肌少症」對健康的影響，包括因常跌倒而致受傷、生活品質下降，未處理最後可能導致失能或死亡等，而肌少症的處理，阻抗性運動及適當的營養介入是二大重點，建議高齡者多食用富含白胺酸的食材，如大豆、家禽、牛肉，對人體的肌肉合成有益處；在運動方面採漸進式的阻抗性運動作為治療主幹，於醫師評估患者肌少部位及狀況後，開立個別化的運動復健處方，由物理治療師協助患者進行肌力、平衡協調等訓練，逐步恢復身體機能。楊振亞也指出，民眾可利用身旁的物品或椅子等，做增強肌力運動，如啞鈴、彈力繩或徒手練肌力，或以椅子坐著膝雙腿伸直抬舉，或站立側抬腿等，運動的量及時間要採漸進式的增加，一週至少練3次，持之以恆，並循序漸進增加運動強度，均衡的營養和運動同時進行，可有效預防及治療肌少症。