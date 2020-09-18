向惡視力Say掰掰　嘉義市全國首設保健劇團巡演

嘉義市政府為減緩學童視力不良率偏高的危機，特別訂定「推動學幼童視力保健三年計畫」，搶救學童惡視力，18日於嘉義市視力保健中心學校大同國小舉辦「全國首設駐校護眼醫暨視力保健劇團巡演啟航」記者會，期盼結合各方資源，全面推動視力保健。





市長黃敏惠表示，3C產品讓孩童視力成為全世界的問題，我自己第二任時曾有提倡護眼健康操，現在透過「推動學幼童視力保健三年計畫」，希望透過駐校護眼醫保護學童視力，國教署現在也推動下課時讓孩子到戶外運動，更感謝家長協會結合志工團組成視力保健劇團巡演來教育學生，黃敏惠也頒發感謝狀給六位駐校護眼醫師、嘉義市醫師公會理事長趙善楷與家長協會理事長邵祈誠，感謝他們帶領學幼童共同打擊惡視力。

教育部國教署林良慶組長稱，台灣高中畢業生有85%戴眼鏡，103-108年國小近視率是47%，因此我們推動下課十分鐘要教室淨空、讓孩子們室外活動；而在黃敏惠第二任時不但推動護眼操，甚至還有家長會鼓勵師生跑操場就捐款給學校，現在嘉義市首設駐校護眼醫，希望未來也能推到全台，讓大家了解護眼重要性。

教育處處長林立生表示，市府建立「視力諮詢網」協助各校進行視力諮詢工作；計畫目標為達成減緩學幼童視力不良率，分別從預防與矯治觀點，有效減緩5-6歲及12歲學幼童近視上升比率，降低學幼童高度近視增加比率，早期發現及追蹤學幼童視力異常，加強學校教師、學童及家長之視力保健專業知能。

市府同時也透過「視力保健宣導劇巡演」，讓孩子從中學習到正確護眼觀念及知識，該劇由嘉義市家長協會理事長邵祈誠號召志工組團表演，預計於109至111年間至各校進行《齊天大聖大戰惡視力》行動劇巡演。