為何多數日人會覺得台灣超商很臭？答案一面倒：真的崩潰

▲茶葉蛋（示意圖／取自維基百科）

台灣便利商店眾多，舉凡 7-11、全家、萊爾富等，甚至每隔 100 公尺就可能出現一間超商，密集度是全球數一數二，而每家便利商店的美食都別具特色，各自有消費者擁戴。但近日卻有網友在網路上表示疑惑，「為何多數日人會覺得台灣超商很臭？」沒想到網友們答案一面倒的指出問題點更直呼「真的會崩潰」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「日本人為何都覺得台灣超商很臭？」的文章表示，「台灣超商不論便利度、密集度都是世界第一，可以說是台灣少數能說嘴的台灣之光，但是為何愛台灣，一天到晚台日友好又仇韓的日本人，覺得台灣便利商店很臭呢？我不覺得啊，但問幾個日本朋友，他們一提到台灣便利商店，都皺眉一臉厭惡狀說很臭，台灣便利商店真的很臭嗎」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，答案一面倒的點出關鍵原因，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言「茶葉蛋和八角」是超商味道來源的關鍵，「茶葉蛋的味道」、「他們不習慣聞茶葉蛋滷鍋的味道」、「茶葉蛋滷汁的八角味」、「茶葉蛋啊，日本人無法接受八角味」、「茶葉蛋的八角味」、「味道真的很濃，只是你習慣了」、「八角的味道」。事實上，比較起台日兩地的便利商店，在台灣的便利商店中，有一種日本便利商店所沒有的產品「茶葉蛋」，它就是氣味的來源。將煮熟的雞蛋殼壓出裂痕，再用加入了八角和鹽的烏龍茶慢慢煮透。而八角的香味最能激發人的食欲，其味道既特別又濃烈，導致日本人一走進台灣的便利商店就能聞到「這特殊的味道」。（編輯：王柏文）