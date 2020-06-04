肉粽放冷凍多久還能吃？行家揭「驚人時間」：一堆人錯了

▲網友討論肉粽可以冰多久。（圖／翻攝爆廢公社）

一年一度的端午節在這個月底即將登場，不少婆媽都會自己去市場備料、買粽葉回來自己包肉粽，但常常就是包太多吃不完，就會冰在冷凍庫裡頭保存。近日，就有網友分享自己家中有冷凍超過三個月以上的肉粽，想丟掉卻被女友制止，貼文引發熱議。原 PO 在「爆廢公社」貼文指出「我家出現一顆冰超過兩三個月的肉粽，可能還超過，我要丟掉，結果女友跟我吵架說還可以吃，女友甚至說肉粽冰一年都還可以吃」這讓他不解的提問「請問肉粽冰冷凍庫多久你們依然拿出來吃掉？」貼文一出，網友紛紛回應「我媽上次還拿冰半年的出來吃...」、「去年凍起來的，直到這幾天才吃完...」、「吃過半年的，味道沒什麼變整個吃完」、「我阿嬤拿 1 年前的退冰蒸給我吃」、「粽子不是本來就可以冰很久嗎？」、「我媽每次端午節包一次，家裡就半年有粽子吃」。而對於粽子放冷凍庫到底應該能放多久？《 NOWnews 》訪問到江哲均營養師，他表示，網路上流傳「肉粽可以放冷凍半年、一年都能吃」，這其實是非常危險的觀念，因為一般附著在食物上的微生物、細菌在冷凍的環境下只是停止活動並沒有被「殺死」，更何況我們每天頻繁的開關冰箱，無法確保維持一樣的低溫環境。所以會建議各位肉粽不要包太多，真的吃不完凍起來後也要在一個月內食用完畢。（編輯：張嘉哲）