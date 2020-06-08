水果攤為何愛把西瓜切一半賣？「4原因」曝光：不只貼心

▲不少水果攤販都會將西瓜切開一半，之所以這樣做，其實背後藏了 4 大原因。（圖／翻攝自 Pixabay ）

▲西瓜剖開後，也能讓消費者直觀了解西瓜的品質與好壞。（圖／翻攝自 Pixabay ）

夏日到來，不少人都喜歡在飯後享用水果，其中西瓜由於多汁甜美的特點，總能吸引不少饕客享用。不過，值得注意的是，大街上許多水果攤販總是喜歡把西瓜切開一半販賣，對此，《科普中國》也列出背後 4 大原因。據《科普中國》報導，西瓜為盛夏炎日最受歡迎之一的消暑水果，但仔細觀察路上的水果攤販，店家都會將西瓜切成一半販賣，甚至會包上保鮮膜等待客人購買！許多人以為店家這樣的作法是為了貼心，但其實背後有 4 大主要原因：由於人對食物的慾望會受到顏色影響，而西瓜皮是綠色，西瓜肉則紅色，紅色較能增加食慾，因此當客人看到西瓜的紅色果肉，食慾瞬間就會被刺激而變得旺盛！因此，將西瓜切開一半賣，在視覺上會有「勸敗、增加銷量」的用意。店家將西瓜切開來賣，也能夠讓採買的客人一眼看出西瓜品質，更能讓人直觀檢查西瓜好與壞、熟與不熟。這樣的做法，比起用手來拍打西瓜來聽聲音，還來得實際。另外，此舉也方便顧客來挑選，節省了彼此的時間。現代人不少都是獨居生活，但一個西瓜體積十分龐大，買回家一個人根本吃不完，但若是買半個西瓜，就能在短時間內享用完畢，也不用擔心西瓜放太久超過賞味期限。西瓜雖然不貴，但若將其切成一半，價格也會瞬間砍半，無形中會帶給人一種便宜的感受！不僅能吸引消費者前往購買，刺激買氣，更能增加銷量。（編輯：陳雅雲）