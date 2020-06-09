給WHO的信沒警告意味硬拗有？英媒打臉台灣　台人全看傻

新冠肺炎疫情全球雖趨緩不少，但仍有病例不斷增加，先前我國政府一再強調，疫情爆發之前，就已向世界衛生組織（ WHO ）發出電郵示警。對此，英國《衛報》卻刊出報導稱「這封郵件並有提到關於人傳人的內容」，狠狠打臉台灣。
據英國《衛報》國際事務編輯朱利安博格（ Julian Borger ）撰文一篇題為「陷入超級大國的鬥爭：世衛組織應對冠狀病毒的內幕」的報導，內容提到，川普試圖讓 WHO 成為美國防疫失敗的替罪羊，但並沒有任何證據顯示川普聲稱「 WHO 在中國的要求下隱瞞資訊」的說法。
「因為在疫情爆發初期，美國疾病控制和預防中心就有幾十名官員被派駐到 WHO ，且從 1 月 7 日開始，美國衛生領導人就參加定期的電話會議，而這些會議的內容，都有提及人傳人的風險報告。
至於台灣宣稱在去年底就已經有發電郵給 WHO 提出警告，根據《衛報》掌握台灣發給 WHO 的電郵內容顯示，「今天的新聞顯示，中國至少有 7 例非典型肺炎病例被報告」，蔡政府重述了中國報告的細節，並補充稱「如果 WHO 有相關資訊與我們分享，我們將非常感激」，而這封郵件並沒有包含新的資訊，當然也沒有關於「人傳人」的內容。
而該說法一出，被轉發至 PTT 熱議「問心無愧就好了，至少台灣就是用人傳人的規格在防疫」、「我覺得這完全構成應該深入調查的動作，何況你是國際組織」、「一切都只在於台灣不是會員國，受到中國打壓，別人才都能說我們沒有警告」、「跟 WHO 講責任跟良心.. 我們是不是誤會了什麼」、「論實質防疫，台灣確實以人傳人的規模防疫，這是因為台灣專家早已意識到這可能性，WHO 沒意識到是他們太誇張」。（編輯：張嘉哲）
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