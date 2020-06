給WHO的信沒警告意味硬拗有？英媒打臉台灣　台人全看傻

▲衛福部去年底曾致函給WHO警告新冠肺炎疫情。(圖/指揮中心提供)

新冠肺炎疫情全球雖趨緩不少,但仍有病例不斷增加,先前我國政府一再強調,疫情爆發之前,就已向世界衛生組織( WHO )發出電郵示警。對此,英國《衛報》卻刊出報導稱「這封郵件並有提到關於人傳人的內容」,狠狠打臉台灣。據英國《衛報》國際事務編輯朱利安博格( Julian Borger )撰文一篇題為「陷入超級大國的鬥爭:世衛組織應對冠狀病毒的內幕」的報導,內容提到,川普試圖讓 WHO 成為美國防疫失敗的替罪羊,但並沒有任何證據顯示川普聲稱「 WHO 在中國的要求下隱瞞資訊」的說法。「因為在疫情爆發初期,美國疾病控制和預防中心就有幾十名官員被派駐到 WHO ,且從 1 月 7 日開始,美國衛生領導人就參加定期的電話會議,而這些會議的內容,都有提及人傳人的風險報告。至於台灣宣稱在去年底就已經有發電郵給 WHO 提出警告,根據《衛報》掌握台灣發給 WHO 的電郵內容顯示,「今天的新聞顯示,中國至少有 7 例非典型肺炎病例被報告」,蔡政府重述了中國報告的細節,並補充稱「如果 WHO 有相關資訊與我們分享,我們將非常感激」,而這封郵件並沒有包含新的資訊,當然也沒有關於「人傳人」的內容。而該說法一出,被轉發至 PTT 熱議「問心無愧就好了,至少台灣就是用人傳人的規格在防疫」、「我覺得這完全構成應該深入調查的動作,何況你是國際組織」、「一切都只在於台灣不是會員國,受到中國打壓,別人才都能說我們沒有警告」、「跟 WHO 講責任跟良心.. 我們是不是誤會了什麼」、「論實質防疫,台灣確實以人傳人的規模防疫,這是因為台灣專家早已意識到這可能性,WHO 沒意識到是他們太誇張」。(編輯:張嘉哲)