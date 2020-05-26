影／蔡英文視導憲指部　憲兵「紅隼戰士」首度亮相

▲蔡英文總統視導憲兵快反連，憲兵配備紅隼反裝甲火箭首次對外公開。（圖／記者林柏年攝2020.05.26）

總統蔡英文今（26）日上午前往憲兵指揮部視察，這是她520連任之後首度視導國軍部隊，除視導憲兵快反連裝備陳展、緝毒犬動態外，憲兵向中科院展示的紅隼火箭彈也首度公開亮相。憲指部以「確保中樞安全」為由，一共編列2年、約新台幣5185萬元預算向中科院採購445具紅隼反裝甲火箭彈、278枚訓練彈、3台模擬器，預計2021年建置完畢。國軍於1968年從美軍手中獲得M72火箭彈，並加以仿製稱為66火箭彈，日後成為國軍班級單位最強大火力。然而隨著現代裝甲車輛防護力大幅提升，66火箭彈面對解放軍裝甲車輛早已不敷使用，因此中科院開始研發新型國產反裝甲火箭彈。中科院研發的紅隼火箭彈全名為「紅隼近程反裝甲火箭彈」，2009年8月台北國際航太展中首度展出原型，2013年航太展展出完成版。紅隼火箭彈重約5公斤，穿透力約350至400公厘，由於紅隼火箭彈仍缺乏密閉空間發射能力，中科院正在努力改善此缺點。除憲兵採購外，陸戰隊與東沙、太平島海巡駐軍也採購紅隼火箭彈。憲兵快速反應連前身為憲兵機車連，成立於1954年（民國43年），原為「憲兵機車隊」，1970年元月奉命改編為憲兵司令部直屬單位機車連；憲兵機車連2012年更銜為警衛連，翌年元旦配合「精粹案」整編為勤務連警衛排。為使憲兵戰力朝向「機動化」目標發展，快速應變達成衛戍首都任務，2018年擴編為快反連，多次榮獲國軍模範連隊殊榮。憲兵快反連目前操作山葉 1300cc的「皇家之星」重型機車，空車重366公斤，加滿油與搭載裝備將近400公斤，最高路速每小時180公里。蔡英文此次視導快反連，憲指部也首度在油箱、擋泥板等處，首次套上綠色系的迷彩布，搭配原有白色車身格外顯得突兀。