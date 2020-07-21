《國民法官法》究竟吵什麼？爭議懶人包在這裡

7月20日，立法院臨時會二讀通過原本的《國民參與刑事審判法草案》，確立法案正式名稱為《國民法官法》。但這部司法改革的重要法律，卻引起許多民間司改團體及朝野立委的爭議。到底大家爭執的焦點在哪裡？《NOWnews今日新聞》為大家整理爭議的各方看法及關鍵所在。在台灣，司法改革的聲浪一直很高，2019年7月司法院公布民調結果顯示，有高達66.2％受訪者不滿意當前司改成效，其中22％非常不滿意，甚至有58.1％受訪者認為法官判決不公正，56％不信任法官，更凸顯國人對於司法改革的急切需求。事實上，早在1987年司法院就陸續推出《刑事參審試行條例草案》、《國民參審試行條例草案》等方案，馬英九政府時期，更推出人民可參與審判並提出意見，但無表決權的「觀審制」，但民眾對這樣的司法改革都很無感。甚至有許多司法案件遭社會大眾譏為「恐龍法官」。那麼，司法需要改革哪些部分？簡單說，目前的司法人員雖然經過司法的專業訓練，但其社會經驗與一般人有相當程度的差距，透過一般民眾加入司法審判，就有機會讓司法判決符合社會期待。同時，也因為有一般民眾的加入，也能夠有機會避免「法官貪汙」、「政治介入」等問題的發生。在這樣的前提下，就有兩種方式，可以讓一般民眾參與司法審判。其一是英美電影或電視劇中常見的「陪審制」，另一種則是讓民眾與職業法官「合審合判」的「參審制」。目前司法院與民間司改團體最主要的爭執點在於，「國民法官」究竟要採用「參審制」還是「陪審制」？事實上這個爭議不僅在司法院與民間司改團體之間，在國內法律界也有這樣的爭議，依《今周刊》六月份針對台北律師公會發出的問卷結果顯示，支持「參審制」的律師約有四成左右，但支持「陪審制」的律師也有30.6%，凸顯國內對於兩種制度仍沒有明顯的共識。那麼，「參審制」及「陪審制」各自又有什麼優缺點？先說英美國家的「陪審制」，就是由一般民眾擔任的陪審員，組成「陪審團」，陪審員必須從兩造出示的證據及說明中，獨立進行事實的認定及法律的適用與否。若陪審團能夠達成一致性的結論，則具體的量刑則交由專業的法官來決定。而「參審制」則是由一般民眾與職業法官共同審判，透過討論、表決來裁判司法事件，並具體量刑。前者的最大缺點在於判決只有表決結果，沒有附上判決的理由，意即只告訴你結論是有罪或無罪，沒有說用那些證據、如何推論。此外，原則上不能對於陪審團的判決上訴，所以判無罪的時候，檢察官不能上訴，被害人也不能請檢察官上訴；而陪審團不能達成有罪或無罪一致決的時候，也就是說只要有一票反對或者不願表態的時候，會變成Hung Jury（僵局陪審團），要解散陪審團，從頭再來。而後者的問題關鍵則在於相對於國民法官，職業法官有其「威權效應」，實務上只要職業法官表達意見，國民法官就鮮少表達自己意見。如此一來，等於讓國民法官為職業法官的判決背書，所謂的「司法改革」的用意及精神便盪然無存。民進黨立法委員蔡易餘則持不同看法，他認為國民法官制就是陪審與參審的「折衷版」，民眾可以透過國民法官制進入司法，而且台灣民眾法學素養充足，也可在體制內，學習審理案件。他更直言，若職業法官有偏見時，國民法官也可以對他們拍桌子啊！因為大家都平等。不過，不管最終採用的是參審制或是陪審制，台灣的司法體系都必須面對一個最重要的問題，就是後續的相關配套是否準備好了？以日本來說，2004年通過了「裁判員法」，一直到2009年參審制正式上路，日本政府編列了約合新台幣4.48億的預算進行宣導，同時社會各界也花了很多時間及社會資源討論，如何讓日本的公民成為一位「稱職的參審員」。那麼，台灣面對這樣的重大變革，準備好了嗎？