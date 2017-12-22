睡眠障礙都是因為它　名品床墊首次買一送一就等年終優惠

現代民眾注重健康養生，也越發重視睡眠品質，因此對於床墊的選擇更加在意。擁有超過45年製床經驗的床的世界，透過產、銷、客合一以及多品牌行銷策略的經營模式，開創了以健康睡眠為導向的新觀念。陳俊傑提到，其實有很多人不知道自己的睡眠障礙是因為睡錯床，才會引發脊椎問題，或是肩頸腰酸痛等毛病，所以想要徹底改善睡眠品質，他們會先幫消費者建立觀念，再來才是找到符合需求的床墊，達到真正舒壓放鬆的睡眠。

現代人生活忙碌、工作壓力大，不僅有睡不好、越睡越累等睡眠困擾，甚至長期失眠都是常見的文明病，一般人平均一天有8個小時都在睡覺，幾乎有三分之一的時間都是在床上度過，想要一夜好眠，挑一張適合自己的好床絕對是必備條件。床的世界總經理陳俊傑表示：「買床一定要試躺！就像買鞋子一樣，一定要試穿。」建議消費者到床墊專賣店多躺多比較，才能找出最適合自己的床墊，睡得舒服、睡得久。



▲陳俊傑用脊椎模型示範，若是睡在不適合自己的床墊，就無法完整貼合身體曲線，反而造成肌肉緊繃，越睡越累。（圖／記者林柏年攝）

床的世界擁有自己的工廠可以自產自銷，在創新的部分也較不會受到上游廠商與原物料的限制，所生產的床墊都採高於業界的嚴格標準，實體店面也都有專業睡眠諮詢師，不僅會針對消費者的預算、睡眠習慣等需求去做推薦，還享有完善的售後服務，除了10年保固之外，還有床墊健檢、舒適層整理、除塵蹣等服務。

此外，隨著消費行為的改變，傳統產業的經營模式也要順勢轉型，床的世界不僅在實體通路上做好服務，更秉持全通路的發展策略，將觸角延伸到虛擬市場，去年開始消費者已經可以在Yahoo、momo、PChome等電商平台下單訂購床墊，明年初也會建置床的世界官方購物商城，全力積極布局電商市場，朝向多角度發展。



▲床的世界研發出全球最新第六代的子彈型電纜式獨立筒，推出新一代超級床墊。（圖／資料照片）

隨著科技日新月異的發展，智慧結合生活已是近年來的趨勢，就連睡眠也不例外。近年來床的世界就以專利獨特技術研發出第六代「子彈型電纜式」獨立筒，改善了過去獨立筒的缺點，可以完美的撐托重量，快速釋壓、最低回彈，讓身體壓力得到完全釋放，更發表了革命性的「超級床墊」，領先業界搭載德國舒曼波睡眠導引系統，引導調節腦波，協助人體拉長深層睡眠的時間，內材使用全新涼感記憶膠、獨特透氣網及邊框加強設計等，並研發出三種不同軟硬度的系列床墊，滿足不同需求的消費者，擁有整夜完美的睡眠體驗。

想趁年底幫家人一起換張好床嗎？床的世界即日起推出年終慶成家專案，全館床墊黑標商品享58折優惠，消費滿額還免費送下墊；此外，為消費者著想因為預算考量，無法一次汰換全家床墊的問題，他們更首次推出買一送一的促銷優惠，只要在活動期間購買美國原裝席夢思指定商品，享有買一床送一床的優惠，除了席夢思之外，還有多款世界名床也有買一送一的優惠，再享加價購和銀行刷卡好禮，想要一家大小一起換床墊，趁現在最划算。



▲床的世界年終慶，不僅下殺58折，指定床墊還祭出買1送1。（圖／資料照片）