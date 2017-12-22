NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈傳藝服裝秀　傳統設計融入現代時尚人美無敵　周子瑜的機場LOOKHealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

台大校長遴選學生意向投票 4人過門檻

中央社2017/12/22 10:25
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者陳至中台北22日電）台灣大學校長遴選進入關鍵階段，台大學生會今天公布「學生意向投票」結果，8位候選人中4人過門檻，分別是王汎森、管中閔、陳弱水、周美吟。

不過，台大學生會長林彥廷也坦承，學生意向投票不在正式校長遴選程序中，目的是讓校務會議代表、遴選委員會瞭解學生的支持人選。

台大校長遴選共有8人參與角逐，競爭步入白熱化，台大學生會先一步舉辦「校長，給問嗎？」候選人座談會，並以網路進行學生意向投票至本月21日夜間截止。今天上午記票，全校共有1156人參與，有效票1140票。

學生會上午公布記票結果，8位候選人中，王汎森、管中閔、陳弱水、周美吟4人的支持票數超過學生會設定的1/3門檻（386票）。吳誠文、吳瑞北、陳銘憲、張慶瑞則「皆以些微差距未達門檻」。

學生意向投票結果是建議性質，獲得總投票人數1/3以上票數的候選人，將成為學生推薦校長候選人，學生會並呼籲明天（23日）舉辦的台大校務會議舉行推薦投票時，應「重視」學生意見。

校務會議23日的「推薦投票」，有別於學生會的投票，具有實質影響力。候選人必須通過校務會議代表1/3同意的門檻（約55席），才能進入最後階段，由遴選委員會選出勝利者。人選將於107年1月5日揭曉。1061222

天冷奇觀 天然冰釘結成蛞蝓造型麥特戴蒙客串女版瞞天 網友...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan