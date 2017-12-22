台大校長遴選學生意向投票 4人過門檻

台大校長遴選共有8人參與角逐，競爭步入白熱化，台大學生會先一步舉辦「校長，給問嗎？」候選人座談會，並以網路進行學生意向投票至本月21日夜間截止。今天上午記票，全校共有1156人參與，有效票1140票。

不過，台大學生會長林彥廷也坦承，學生意向投票不在正式校長遴選程序中，目的是讓校務會議代表、遴選委員會瞭解學生的支持人選。

（中央社記者陳至中台北22日電）台灣大學校長遴選進入關鍵階段，台大學生會今天公布「學生意向投票」結果，8位候選人中4人過門檻，分別是王汎森、管中閔、陳弱水、周美吟。

學生會上午公布記票結果，8位候選人中，王汎森、管中閔、陳弱水、周美吟4人的支持票數超過學生會設定的1/3門檻（386票）。吳誠文、吳瑞北、陳銘憲、張慶瑞則「皆以些微差距未達門檻」。

學生意向投票結果是建議性質，獲得總投票人數1/3以上票數的候選人，將成為學生推薦校長候選人，學生會並呼籲明天（23日）舉辦的台大校務會議舉行推薦投票時，應「重視」學生意見。

校務會議23日的「推薦投票」，有別於學生會的投票，具有實質影響力。候選人必須通過校務會議代表1/3同意的門檻（約55席），才能進入最後階段，由遴選委員會選出勝利者。人選將於107年1月5日揭曉。1061222