成大資工系教授蘇文鈺　「看見家鄉」計畫延續齊柏林夢想

南投縣僑光國小校長洪旭亮，是全國有名的資訊教師研習「教育噗浪客（TPET）」的發起人之一，宣告將在2018年2月退休，將擔任「看見家鄉」2018年計畫召集人，推動「小導演培訓營」，以5所學校每校1位老師加上3至5位學生共計50人的營隊展開培訓，「現在缺的就是經費」。

「看見台灣」的壯志並未隨著齊柏林導演意外去世而消逝，反而從偏鄉國中小學開始萌發希望種子。成大資訊工程系蘇文鈺教授2017年發起偏鄉孩童空拍計畫「看見家鄉」，今（23）日在成大格致堂舉辦成果發表會，讓偏鄉孩童介紹自己的家鄉故事。大片空拍圖美景是學生經過短短數月訓練，即能將空拍機操控自如的拍攝成果。

南投仁愛鄉中正國小位於卡度部落，六年級的葉慧君說，透過空拍才發現，原來我們的部落這麼大這麼美！她和同學廖尹靜、高語柔都是學校女壘校隊隊員，1月為了記錄成立10年的棒壘球校隊辛苦受訓過程，直播外地比賽給部落家長觀看，於是跟著高志偉老師一起練習操控空拍機，進而參與「看見家鄉」計劃拍攝家鄉美景。

來自花蓮卓溪太平國小的余欣宸、田皓宇及黃諾梵也活潑的介紹自己拍攝的部落美景，包括教會及玩水溪谷；左鎮國中三年級的林威廷因為空拍操控優秀，同時之前就自學剪輯影片，被推為帶領學弟妹的代表，在單車環島、畢業旅行等活動中都擔任拍攝短片的主導工作，空拍介紹台南左鎮二寮日出的畫面，令現場人士屏息贊歎。

成大校長蘇慧貞特別到場與學生們互動，並贊同「看見家鄉」計劃鼓勵培養學生多元視野的主旨，不受限於制式規範下的對錯得分，要有信心去相信自己並且挑戰與實證，「不同高度看見的會是不一樣的記憶，而永遠不可能被人工智慧所取代的就是人文關懷與生命力，希望在此價值信念下協助學生們成長。」

蘇文鈺則表示，期盼這個計畫帶著其他人飛，把台灣地圖拍起來，也把地方力量聚起來。期待計畫持續實施，每一季都做全鄉紀錄，10年後將可成為台灣最完整的國土紀錄，孩子們一定會好好守護自己的土地。當台灣變成一個美好家園，我們及下一代，就得到最大利益。