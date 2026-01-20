大寒節氣到了！全家隨買跨店取APP推出大寒限定優惠，特濃美式、特濃拿鐵10元多喝一杯，可寄杯慢慢取；7-11「LINE禮物」也有7-11咖啡買一送一電子票券；萊爾富門市有波霸黑糖奶茶、四季春青茶買一送一，《NOWNEWS》整理大寒超商咖啡優惠包，冬季降溫起床就是需要來一杯暖暖的熱咖啡。
🟡全家便利商店
📍APP｜限1月20日
◾大杯特濃經典美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃經典拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯單品美式10元多一杯，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵10元多一杯，5.5折（原價110元、特價60元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜限1月20日，限icash Pay
◾中杯精品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
📍APP｜1月14日至1月31日
◾大杯精品美式／精品拿鐵365杯1萬6888元，4.2折（原價110元、特價46元）
◾大杯濃萃美式365杯8888元，4.9折（原價50元、特價24元）
◾大杯濃萃拿鐵365杯1萬2888元，5.9折（原價60元、特價35元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶365杯8888元，5.4折（原價45元、特價24元）
◾特大杯美式62杯1888元，5.1折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵48杯1888元，5.6折（原價70元、特價39元）
◾特大杯厚乳拿鐵40杯1888元，5.6折（原價85元、特價47元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶56杯1888元，5.6折（原價60元、特價34元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶56杯1888元，5.6折（原價60元、特價34元）
◾中杯精品拿鐵／精品美式40杯1888元，5.2折（原價90元、特價47元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯熱精品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾特大杯冰濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾熱香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
🟡萊爾富
📍門市｜即日起至1月20日
◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾四季春青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯富桂紅棗茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
📍門市｜即日起至1月20日
◾鴛鴦珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶39元，4.9折（原價79元）
◾檸檬焙烏龍冰茶39元，4.9折（原價79元）
🟡美廉社
📍APP｜1月7日至2月3日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜1月9日至1月22日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
全聯分批取（點此）
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克
