▲陳伊將更專心在連莊職業排球啦啦隊隊長身分，帶領團隊持續進步。（圖／臺中連莊職業排球提供）

不清楚未續留原因 感謝球團讓她2度重返桃園主場

▲陳伊（左）2021年透過徵選重返桃園棒球場舞台，與林襄（左2）等人一同入隊。（圖／翻攝自Rakuten Girls臉書）

從LamiGirls到回歸舞台 陳伊應援路並不平順

▲陳伊過去曾是《全明星運動會》紅隊成員之一。（圖／翻攝自陳伊IG@bobeyiyi）

中職樂天桃猿啦啦隊樂天女孩Rakuten Girls今（20）日一口氣宣布5名啦啦隊成員離隊，其中人氣成員之一的陳伊也在名單中，消息曝光後隨即引發球迷高度關注，這是她繼2015年後第2次正式告別桃園棒球場的應援舞台，相較於其他成員伴隨爭議或明確原因，陳伊的離隊原因顯得格外低調，也讓不少支持她多年的粉絲感到惋惜與不捨。而陳伊也向《NOEWNEWS今日新聞》透露自己接下來的規劃，除了將專心在連莊排球啦啦隊應援外，同時也會繼續堅持在應援這條路上，並且為台灣棒球繼續加油。面對外界揣測，陳伊向記者坦言自己其實並不清楚未能續留的真正原因，她透露即便在年末相關銷售表現上屬於「中上成績」，自己最終還是沒能獲得續約，不過她仍尊重球團最終決定，她也特別強調自己心中沒有怨懟，反而是滿滿感謝，謝謝球團當年願意再次邀請她歸隊，讓她能第2次站回桃園主場，完成屬於自己的應援旅程。談到接下來的規劃，陳伊表示未來將把更多心力投入職業排球，專注於連莊排球啦啦隊小魔女的應援工作，目前身為隊長的她，也坦言肩上責任更重，將以更高標準要求自己，帶領團隊持續進步，她同時表示，仍會持續尋找新的發展機會，並不會因此停下腳步。回顧陳伊的應援歷程，其實並非一路順遂，她於2013年加入中華職棒Lamigo桃猿專屬啦啦隊LamiGirls（現Rakuten Girls），陳伊在成為LamiGirls時還在文化大學就讀新聞系，陳伊的好友、同學曾向記者透露因為陽明山到桃園棒球場的距離較遠，所以陳伊往往上完課後就要馬上搭車前往桃園棒球場準備應援，直到畢業前都是這樣的生活。未料陳伊卻在後續因與同隊梓梓、帆帆拍攝挺柱桌曆，被球團認定涉及違約與觸犯競業條款，遭禁賽至年底最終離開球隊，這段經歷一度讓她與棒球應援舞台劃下休止符，也成為她職涯中最具爭議的一段。直到2021年，陳伊透過徵選節目《2021樂天女孩猿來是你》，歷經層層選拔，再度重返RakutenGirls，完成「回歸」的心願，如今雖再度離隊，她也強調自己依然會持續為台灣棒球加油、應援，無論是否站在場邊舞台，都不會改變對棒球的情感，這次2度告別，對陳伊而言並不是結束，而是另一段旅程的開始。