手上兩節目急喊卡？　徐乃麟說話了

綜藝大哥徐乃麟主持中天節目《天天樂財神》、《碰碰發財星》26日傳出節目急喊卡的消息，對此，徐乃麟驚訝回應，「還在評估不是嗎？我不知道！」他強調，「比起以前的節目，我們在電視台的收視率一直都是最好的，聽他們講是財務的一個結算啦，現在還不知道結果。」

對於別家媒體報導徐乃麟若兩節目喊停，損失估計四百萬元，他聞言大叫，「你他X瞎寫，四百萬他給我，沒有四百萬我告他。」提到現在的心情，他透露，「我不會受影響啦，現在還在評估討論中啊。我一直這樣子啊，《天才衝衝衝》一個節目做好幾年了。」記者詢問會跟中天討論後續嗎？他直言，「我們有什麼能力跟他們談？」記者驚訝地說，「你，乃哥耶。」他打趣，「這年頭哪有乃不乃的。」