手上兩節目急喊卡？　徐乃麟說話了

綜藝大哥徐乃麟主持中天節目《天天樂財神》、《碰碰發財星》26日傳出節目急喊卡的消息，對此，徐乃麟驚訝回應，「還在評估不是嗎？我不知道！」他強調，「比起以前的節目，我們在電視台的收視率一直都是最好的，聽他們講是財務的一個結算啦，現在還不知道結果。」
對於別家媒體報導徐乃麟若兩節目喊停，損失估計四百萬元，他聞言大叫，「你他X瞎寫，四百萬他給我，沒有四百萬我告他。」提到現在的心情，他透露，「我不會受影響啦，現在還在評估討論中啊。我一直這樣子啊，《天才衝衝衝》一個節目做好幾年了。」記者詢問會跟中天討論後續嗎？他直言，「我們有什麼能力跟他們談？」記者驚訝地說，「你，乃哥耶。」他打趣，「這年頭哪有乃不乃的。」
▲徐乃麟前陣子才剛開新節目。（圖／中天提供，2017.11.12）
徐乃麟補充說明，「先等他們新的財務規劃出來吧，娛樂台經營本來就比較辛苦，收視率能做2到3的都不容易了，11點的節目有哪一台做到3的？都沒有啊，不敢講收視率非常好，但比他們以前做的都好。」對於金錢，他目前的想法是，「我不會受影響，又不缺錢，能做就多賺，不能做就好好去玩一玩都好啊，對不對？什麼叫最高境界，或者你說台灣首富，你覺得要到這樣才叫不缺錢嗎？錢是看每一個人生活的定義，跟很多人比起來，我們已經好太多了。」
他用過往經驗來佐證自己的看法，「當年孩子他們到溫哥華去，我毅然決然少做節目，只做兩個，一個帶狀，一個塊狀，我才有時間陪他們。如果我是處心積慮想賺錢的話，我可以接四、五個節目啊，就看你要什麼生活嘛，我明年60歲了，幹麻啊我？」中天公關則表示，「製作單位回應：沒收到停錄的消息，節目會繼續播出。」