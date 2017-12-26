高雄關致力執行大港計畫　貨櫃輻射安全檢查為國人把關

財政部關務署高雄關致力執行大港計畫，為國人把關貨櫃輻射安全檢查績效卓著，深獲好評。

關務署高雄關關務長陳善助表示，由台灣與美國合作的大港計畫(Megaport Initiative)，為美國於2001年發生911事件後，在全球各地主要港口建置輻射偵測設備，偵測進、出口及轉口貨櫃是否藏匿核子武器或可用來製成核子武器的非法核物質，以防止恐怖攻擊活動，也是美國第2道防線計畫。

陳善助關務長指出，自2006年我國外交部與美方簽訂大港計畫備忘錄，雙方合作已逾10年，每年美方均會不定期派遣相關專家來台強化高雄關關員輻射偵檢警報判讀能力、風險因子篩選、建置輻射物質及國際案例資料庫等事項，並指導關員偵測儀器簡易維修及故障排除知能。