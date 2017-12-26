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高雄關致力執行大港計畫　貨櫃輻射安全檢查為國人把關

記者黃守作／高雄報導2017/12/26 16:55
▲高雄關致力執行大港計畫，為國人把關貨櫃輻射安全檢查績效卓著。(圖／記者黃守作攝，2017.12.26)
▲高雄關致力執行大港計畫，為國人把關貨櫃輻射安全檢查績效卓著。(圖／記者黃守作攝，2017.12.26)

財政部關務署高雄關致力執行大港計畫，為國人把關貨櫃輻射安全檢查績效卓著，深獲好評。

關務署高雄關關務長陳善助表示，由台灣與美國合作的大港計畫(Megaport Initiative)，為美國於2001年發生911事件後，在全球各地主要港口建置輻射偵測設備，偵測進、出口及轉口貨櫃是否藏匿核子武器或可用來製成核子武器的非法核物質，以防止恐怖攻擊活動，也是美國第2道防線計畫。

陳善助關務長指出，自2006年我國外交部與美方簽訂大港計畫備忘錄，雙方合作已逾10年，每年美方均會不定期派遣相關專家來台強化高雄關關員輻射偵檢警報判讀能力、風險因子篩選、建置輻射物質及國際案例資料庫等事項，並指導關員偵測儀器簡易維修及故障排除知能。

陳善助關務長進一步指出，有鑑於高雄港為全球重要港口之一，大港計畫已於今(2017)年進行設備汰換升級，大幅提升偵測效能，並在高雄關中央監控站(CAS)建置傲視全球大港計畫的現代化辦公室，該關關員憑藉專業及警報判讀能力，利用監控軟體即時監控(real time)通過門哨之貨櫃內是否有遭受放射性汙染貨物及非法核子武器或核物質，經高雄關儀檢組的大港計畫關員努力下，截至11月止，受檢偵測櫃數達169萬496只，通報原子能委員會有27只，不准進口而退運的有3只，而自大港計畫設立以來受檢偵測櫃數更達2,886萬5,863只，通報原子能委員會468只，不准進口而退運48只，成功為國人的邊境輻射安全把關。

關鍵字高雄關大港計畫貨櫃輻射
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