何三姊又開口　母親壽命只剩下二、三年

藝人小嫻與何守正日前鬧出婚變，引起雙方親友隔空對戰，何家姊姊們戰鬥力十足，但用詞尖銳，被指為豬隊友、毒菇，隨即名嘴又引發正黃旗大戰，可說是一日一爆。本以為何家姊姊們經外界砲轟，可能會沉寂一陣子，沒想到三姊何桂育近日又發聲，「三年多前，母親被診斷出胃癌，醫生直言壽命只剩下三、五年。」令人心驚。

何三姊在自己經營的臉書專頁寫下，「我母親三年多前開刀切除一顆腫瘤，當時我與外子帶著女兒回台，和全家人在開刀房外等候，希望母親手術一切順利。手術成功後，我們以為母親身體已無大礙，就各自回到工作崗位上繼續生活。」她接著透露驚人內幕，「當時女兒在巴黎念小一，我傻傻的以為母親開完刀就痊癒了。沒想到回來巴黎後才知道，母親被診斷出胃癌，醫生直言壽命只剩下三、五年！」