何三姊又開口　母親壽命只剩下二、三年

藝人小嫻與何守正日前鬧出婚變，引起雙方親友隔空對戰，何家姊姊們戰鬥力十足，但用詞尖銳，被指為豬隊友、毒菇，隨即名嘴又引發正黃旗大戰，可說是一日一爆。本以為何家姊姊們經外界砲轟，可能會沉寂一陣子，沒想到三姊何桂育近日又發聲，「三年多前，母親被診斷出胃癌，醫生直言壽命只剩下三、五年。」令人心驚。
何三姊在自己經營的臉書專頁寫下，「我母親三年多前開刀切除一顆腫瘤，當時我與外子帶著女兒回台，和全家人在開刀房外等候，希望母親手術一切順利。手術成功後，我們以為母親身體已無大礙，就各自回到工作崗位上繼續生活。」她接著透露驚人內幕，「當時女兒在巴黎念小一，我傻傻的以為母親開完刀就痊癒了。沒想到回來巴黎後才知道，母親被診斷出胃癌，醫生直言壽命只剩下三、五年！」
▲何三姊透露母親病況。（圖／翻攝自臉書 , 2017.12.27）
對於網友質疑她不照顧老母親，她解釋整件事，「我得知後非常擔憂難過，想我母親的時候，就教我女兒唱葉啟田的老歌〈媽媽請妳也保重〉，這是我小的時候，母親想念外婆時常常唱的歌。女兒有段時間常常越洋視訊唱給外婆聽，小老外不標準的台語發音，偶爾能逗得母親一笑，但是她老人家也知道我擔心她。」話鋒一轉，她強調，「後來的故事，巴黎不打烊的讀者們都知道，這二年我就帶女兒回台唸書，直到今年暑假才剛回來巴黎。只是家母生病的這一段故事，我覺得沒有必要告訴大家，畢竟過於隱私。」
對於網友詢問為何不下廚做飯給媽媽吃，她坦言，「至於我會不會煮飯孝敬我母親？本人廚藝不佳，只會做些簡單的菜色。倒是這二年家中買菜、幫忙洗菜切菜、刷鍋洗碗什麼的，倒是一手包辦能做就做，盡量不要讓母親太累。」