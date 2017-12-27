王文洋百億愛女遭爆出軌婚攝　老公發聲明證實此事

宏仁集團總裁王文洋擁有百億身價，愛女王思涵與丈夫黃健維遭爆婚變，王思涵被爆竟約會當年為他們夫妻掌鏡的攝影師林俊龍，不僅親親我我，還當街熊抱，甚至把老公黃健維請出家門。黃健維稍早發出聲明，證實確有此事，「驚覺婚姻恐遭當初協助拍攝兩人婚禮過程之攝影師介入，深感錯愕遺憾痛心！」
據壹週刊報導，8月底有讀者在新店北宜路的羊肉店直擊，一名粗曠型男與王思涵相約吃飯，餐後女方主動付帳，在等待找錢的過程，她忽然用雙手抱住男方腰際，兩人看起來相當親暱。據悉，粗曠型男竟然就是當初為王思涵夫妻拍攝婚紗的林俊龍，令外界相當吃驚。
據SETN三立新聞網的聲明報導，黃健維透過律師表示，「今年八月底黃健維先生突遭王思涵小姐要求搬離同住處所，始驚覺婚姻恐遭當初協助拍攝兩人婚禮過程之攝影師介入，深感錯愕遺憾痛心！」聲明中更強調父子無法相見，「尤有甚者，黃健維先生分居期間無法與兒子共同生活，甚至連見兒子一面也不可得，父子骨肉分離，精神飽受折磨！」
聲明最後更喊話，希望王思涵能「回頭」，「黃健維先生隱忍迄今，無非顧念王思涵小姐為人母之名譽及隱私暨雙方多年情誼，然於外界已有雙方分居傳言，為免流言蜚語混淆視聽，不得不作此聲明，仍期盼王思涵小姐顧念人妻人母身分，以家庭為重，讓黃健維先生能與孩子見面相處。」