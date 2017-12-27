王文洋百億愛女遭爆出軌婚攝　老公發聲明證實此事

宏仁集團總裁王文洋擁有百億身價，愛女王思涵與丈夫黃健維遭爆婚變，王思涵被爆竟約會當年為他們夫妻掌鏡的攝影師林俊龍，不僅親親我我，還當街熊抱，甚至把老公黃健維請出家門。黃健維稍早發出聲明，證實確有此事，「驚覺婚姻恐遭當初協助拍攝兩人婚禮過程之攝影師介入，深感錯愕遺憾痛心！」

據壹週刊報導，8月底有讀者在新店北宜路的羊肉店直擊，一名粗曠型男與王思涵相約吃飯，餐後女方主動付帳，在等待找錢的過程，她忽然用雙手抱住男方腰際，兩人看起來相當親暱。據悉，粗曠型男竟然就是當初為王思涵夫妻拍攝婚紗的林俊龍，令外界相當吃驚。