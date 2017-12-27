NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈破最大宗走私毒案　陳光復頒獎勉勵陸軍微電影　嗆聲共軍犯台必遭痛擊HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
娛樂

王文洋百億愛女遭爆出軌婚攝　老公發聲明證實此事

娛樂中心／綜合報導2017/12/27 15:08
▲王文洋（左）愛女王思涵被爆出軌。（圖／NOWnews資料照）
▲王文洋（左）愛女王思涵被爆出軌。（圖／NOWnews資料照）

宏仁集團總裁王文洋擁有百億身價，愛女王思涵與丈夫黃健維遭爆婚變，王思涵被爆竟約會當年為他們夫妻掌鏡的攝影師林俊龍，不僅親親我我，還當街熊抱，甚至把老公黃健維請出家門。黃健維稍早發出聲明，證實確有此事，「驚覺婚姻恐遭當初協助拍攝兩人婚禮過程之攝影師介入，深感錯愕遺憾痛心！」

據壹週刊報導，8月底有讀者在新店北宜路的羊肉店直擊，一名粗曠型男與王思涵相約吃飯，餐後女方主動付帳，在等待找錢的過程，她忽然用雙手抱住男方腰際，兩人看起來相當親暱。據悉，粗曠型男竟然就是當初為王思涵夫妻拍攝婚紗的林俊龍，令外界相當吃驚。

據SETN三立新聞網的聲明報導，黃健維透過律師表示，「今年八月底黃健維先生突遭王思涵小姐要求搬離同住處所，始驚覺婚姻恐遭當初協助拍攝兩人婚禮過程之攝影師介入，深感錯愕遺憾痛心！」聲明中更強調父子無法相見，「尤有甚者，黃健維先生分居期間無法與兒子共同生活，甚至連見兒子一面也不可得，父子骨肉分離，精神飽受折磨！」

聲明最後更喊話，希望王思涵能「回頭」，「黃健維先生隱忍迄今，無非顧念王思涵小姐為人母之名譽及隱私暨雙方多年情誼，然於外界已有雙方分居傳言，為免流言蜚語混淆視聽，不得不作此聲明，仍期盼王思涵小姐顧念人妻人母身分，以家庭為重，讓黃健維先生能與孩子見面相處。」

關鍵字王文洋王思涵黃健維林俊龍
辰亦儒回歸《終極5》：這裡變大了小嫻撇陰霾現身　張文綺竟提健身房

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan